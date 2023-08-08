Почему на стол нельзя ставить пустую бутылку

Многие люди во время торжеств и семейных застолий внимательно следят за тем, чтобы на столе не оставалось пустых бутылок. После того, как бутылка опустела, ее необходимо тут же убрать под стол.

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Кто-то поступает так в силу привычки и даже не может объяснить, почему на столе нельзя оставлять пустые бутылки. Очевидно лишь одно – опустевшие бутылки на столе не сулят ничего хорошего, если верить приметам.

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Подробнее об этом поверье – в материале "Рамблера".

Пустые предметы у древних славян неизменно ассоциировались с безденежьем, несчастьями и даже со смертью. Наши предки всерьез опасались пустых предметов. Неспроста появилась соответствующая пословица: "Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана". Таким образом, славяне допускали тот факт, что пустые тары могут спровоцировать появление демона.

Вера в то, что пустые предметы непременно принесут страдания привела к возникновению различных бытовых запретов. Так, если на улице бушевала гроза, славяне переворачивали всю пустую домашнюю утварь и посуду, чтобы туда не спрятались гонимые святым Ильёй злые духи и черти. Со временем данные обычаи ослабевали, но некоторые приметы сохранились по сей день: согласно одной из них, женщина с пустым ведром, которая перешла дорогу, является предвестницей несчастий.

Однако древние верования – не единственная версия происхождения табу на пустые бутылки на столе. Существует легенда родом из XIX века, которая также объясняет данную примету.

Легенда повествует о хитрых русских казаках, которые заняли Париж в 1814 году. Во французских заведениях в те времена количество выпитого было принято считать по пустым бутылкам, которые оставались в конце застолья. Чтобы меньше платить, казаки, едва опустошив бутылку, убирали ее под стол. Позже эта привычка ушла в народ.

Доподлинно неизвестно, как именно появилась примета о том, что пустые бутылки на столе – к несчастью. Поскольку многие люди считают, что игнорирование данной приметы чревато бедностью, не исключено, что примета возникла задолго до XIX века.