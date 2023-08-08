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Почему на стол нельзя ставить пустую бутылку

Многие люди во время торжеств и семейных застолий внимательно следят за тем, чтобы на столе не оставалось пустых бутылок. После того, как бутылка опустела, ее необходимо тут же убрать под стол.

Почему на стол нельзя ставить пустую бутылку
© Unsplash

Кто-то поступает так в силу привычки и даже не может объяснить, почему на столе нельзя оставлять пустые бутылки. Очевидно лишь одно – опустевшие бутылки на столе не сулят ничего хорошего, если верить приметам.

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Подробнее об этом поверье – в материале "Рамблера".

Пустые предметы у древних славян неизменно ассоциировались с безденежьем, несчастьями и даже со смертью. Наши предки всерьез опасались пустых предметов. Неспроста появилась соответствующая пословица: "Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана". Таким образом, славяне допускали тот факт, что пустые тары могут спровоцировать появление демона.

Вера в то, что пустые предметы непременно принесут страдания привела к возникновению различных бытовых запретов. Так, если на улице бушевала гроза, славяне переворачивали всю пустую домашнюю утварь и посуду, чтобы туда не спрятались гонимые святым Ильёй злые духи и черти. Со временем данные обычаи ослабевали, но некоторые приметы сохранились по сей день: согласно одной из них, женщина с пустым ведром, которая перешла дорогу, является предвестницей несчастий.

Однако древние верования – не единственная версия происхождения табу на пустые бутылки на столе. Существует легенда родом из XIX века, которая также объясняет данную примету.

Почему передавать вещи через порог – плохая примета

Легенда повествует о хитрых русских казаках, которые заняли Париж в 1814 году. Во французских заведениях в те времена количество выпитого было принято считать по пустым бутылкам, которые оставались в конце застолья. Чтобы меньше платить, казаки, едва опустошив бутылку, убирали ее под стол. Позже эта привычка ушла в народ.

Доподлинно неизвестно, как именно появилась примета о том, что пустые бутылки на столе – к несчастью. Поскольку многие люди считают, что игнорирование данной приметы чревато бедностью, не исключено, что примета возникла задолго до XIX века.

Так или иначе, верить или нет в примету – решать только вам.