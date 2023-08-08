Почему улицы в Японии не имеют названий

Представьте, что вы приехали в незнакомую страну и вам нужно срочно добраться до одного места. Адрес имеется, но он состоит исключительно из цифр: никаких названий, имен, фамилий, дополнительных обозначений.

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Нет, речь идет не о головоломке или загадке на смекалку: именно такая система предусмотрена в стране восходящего солнца. Почему так произошло, и как в городах Японии ориентируются местные жители – в материале "Рамблера".

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Причина

Официальная версия обоснования подобной методики нумерации улиц отсутствует, но есть распространенное предположение. Считается, что все дело в менталитете и философии японцев. Если, например, градостроительство в странах Европы напрямую связано с подробной документацией, четкими графиками и подробной информацией о всех населенных пунктах, ведущих к ним дорогах и построенных на их территории зданиями, то в Японии к этому немного другое отношение.

В стране восходящего солнца современные границы городов были навеяны ни чем иным, как самой природой. Она вырисовывала села, волнистые улочки, обходясь без четких линий. А отсутствие наименований улиц на сегодняшний день воспринимается как отсутствие захламленности и лишней информации, на обработку которой еще и потребуется потратить немало времени. В честь кого назвать эту улицу? А какое имя дать этому городу? Зачем ломать голову над этими вопросами, если можно прибегнуть к цифрам, которые также не подведут и позволят ориентироваться в том или иной районе?

Как на практике

Туристов, как правило, отсутствие привычных "имен" улиц сбивает с толку, особенно тех, кто о такой особенности узнал по приезде. На самом деле все не так сложно, а, скорее, непривычно.

Во-первых, для того, чтобы найти нужный дом, потребуется выяснить, в каком районе, квартале и блоке домов он находится. На всех зданиях, в свою очередь, располагаются ориентиры: таблички с цифрами, выделенными синими, зелеными, красным цветами.