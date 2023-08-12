Почему кошки любят коробки и все квадратное

Это общепризнанная истина — если дома есть пустая коробка, то внутри нее точно окажется кошка. То же самое касается корзин для белья, чемоданов и даже раковин.

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Как выяснил "Рамблер", такое поведение обычно объясняется тем, что кошки чувствуют себя в большей безопасности, когда их теснят в ограниченном пространстве.

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Ученые проанализировали поведение и визуальное восприятие кошек в исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science с красочным заголовком: «Если я вписываюсь, я сижу: научное исследование восприимчивости к иллюзорным контурам у домашних кошек (Felis silvers catus)».

Статья была частично вдохновлена вирусным хэштегом Twitter 2017 года #CatSquares, в котором пользователи размещали фотографии своих кошек, сидящих внутри квадратов, размеченных на полу с помощью скотча — своего рода виртуальной коробки.

В следующем году ведущий автор исследования Габриэлла Смит, посетила лекцию соавтора Сары-Элизабет Бйозьер, которая возглавляет Центр мыслящих собак в Хантере. Бйозьер изучает поведение и познание собак и говорила о восприимчивости собак к зрительным иллюзиям. Вечером того же дня, играя с кошкой своей соседки по комнате, Смит вспомнила хэштег в Твиттере и задалась вопросом, сможет ли она найти зрительную иллюзию, похожую на квадрат, чтобы протестировать ее на кошках.

Смит нашла ее в работах покойного итальянского психолога и художника Гаэтано Канижи , который интересовался иллюзорными (субъективными) контурами , визуально вызывающими ощущение края в мозгу, даже если на самом деле линии или края там нет.

Квадрат Канижи состоит из четырех объектов в форме Pac-Man, ориентированных «ртом» внутрь, чтобы сформировать четыре угла квадрата. Более того, в 1988 году было проведено исследование , в котором квадрат Канижи использовался для изучения восприимчивости двух молодых кошек к иллюзорным контурам. Исследование пришло к выводу, что да, кошки подвержены иллюзии квадрата Канижи, предполагая, что они воспринимают субъективные контуры так же, как люди. То есть они видят контуры квадрата, и считают, что это ограниченное пространство.

Однако ученые хотели провести более обширное исследование с участием кошек в их естественной среде. Это было легко сделать во время пандемии, когда многие хозяева оставались дома со своими питомцами.

Единственными расходными материалами, которые требовались участникам исследования, были принтер с черными чернилами, бумага для принтера, ножницы, скотч и линейка, а также солнцезащитные очки и цифровая камера или смартфон для записи поведения своих кошек.

Смит последовательно отправляла участникам шесть рандомизированных ежедневных стимулов, чтобы они распечатали их и разложили на полу в соответствии с инструкциями, пока кошки не было в комнате. Это были напечатанные контуры фигур, в которых кошка могла удобно сидеть или стоять внутри всеми конечностями, не имея возможности растянуться.

Кошкам разрешалось входить в комнату, а владельцы надевали солнцезащитные очки и избегали взаимодействия со своими питомцами, чтобы не давать животным никаких сигналов. Люди снимали на видео поведение кошек.

Если кошка сидела или стояла всеми лапами внутри контура в течение первых пяти минут, владельцы прекращали запись и отмечали выбранную форму. Если кошка не выбирала один из стимулов в течение первых пяти минут, испытание заканчивалось.

Хотя около 500 домашних кошек и их владельцы проявили интерес, только 30 завершили все шесть испытаний в течение двухмесячного исследования. Выяснилось, что большинство кошек выбирали квадрат Каниди. Так, кошки обращались с воображаемым квадратом так же, как с реальным квадратом.

«Именно наличие контуров на площади Канижа или на настоящей площади заставляет кошек сидеть внутри, а не наличие фигур на полу. Их мозг очень чувствителен к контурам, различающимся по яркости. Их видение эволюционировало, чтобы отвечать на вопросы, связанные с границами и контурами», — объяснил один из ученых.