Кто такая останкинская горбунья и почему ее боялись даже в конце XX века

Москва – удивительный город с глубокой историей, изучать которую можно десятилетиями. Неудивительно, что вокруг столицы ходит множество мифов и легенд.

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Одна из них повествует о горбатой старой женщине, которая возникает перед несчастьями и трагедиями. Ее также прозвали останкинской горбуньей.

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Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

По данным археологов, много столетий назад в районе Останкино располагалось языческое капище, где проводили жертвоприношения. Прошло время, и на этом месте возникло небольшое немецкое кладбище, а в XVIII веке там открылся морг, куда свозили преимущественно самоубийц и неопознанных покойников.

Через 10 лет в Останкине также открыли обычное кладбище. Но не только поэтому данный район был крепко-накрепко связан со смертью. Некогда Останкинская усадьба принадлежала графам Шереметьевым. У них был домашний театр, но, по данным историков, с актерами и актрисами Шереметьевы обращались крайне сурово. Из-за этого многие артисты топились в Останкинских прудах.

За много лет район Останкино оброс уймой легенд, но самая зловещая связана с горбатой старухой-вещуньей. Существует версия, согласно которой по старинному обычаю в Останкине однажды зарыли живьем колдунью. С тех пор ее душа не может найти себе места.

Первые упоминания о колдунье появились еще в середине XVI века. В те времена боярин Алексей Сатин собирался раскопать пустошь, на месте которой позже был возведен дворец Шереметьевых. Но Сатин не успел приняться за работу: к нему пришла таинственная колдунья и сказала, что если он тронет земли, случится беда. Боярин рассмеялся и велел прогнать старуху, а уже через три дня его казнил Иван Грозный.