Что стало с золотом Российской империи

История судьбы золотого наследия Российской империи представляет собой удивительное и загадочное путешествие сквозь времена. В эпоху Советского Союза, страна усердно платила долги перед западными государствами, однако мало кто пытался вернуть ценные золотые резервы, которые после революции и гражданской войны нашли свой путь в заграничные банки. Подробности этого загадочного исторического путешествия представляет вашему вниманию "Рамблер".

© Из архива Банка России

Золотые запасы играют ключевую роль в стабильности и процветании государства. В начале XX века, Российская империя располагала огромными запасами золота, составлявшими 1338 тонн. Даже вопреки военным потрясениям, объемы этого драгоценного металла оставались впечатляющими. Основной золотой клад хранился в банках Петербурга, Варшавы, Риги и Киева, но во имя безопасности, в 1915 году он был перевезен в Поволжье.

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Таким образом, Поволжье стало надежной опорой для Белой гвардии, когда большевики захватили власть. Попытки Красной армии завладеть золотыми резервами, хранящимися в Казани и Нижнем Новгороде, остались безуспешными.

Однако, запасы золота нашли свое новое назначение – стали финансовой опорой армии адмирала Колчака. Оно было доставлено в Омск, где тот организовал свою командование. Позже, золотые резервы направились в Нижнеудинск, в безопасное место, далеко от наступающей Красной армии. Эти средства использовались для восстановления империи, путем закупки вооружения и обмундирования, а также поддержки финансовых потоков Британии, США и Японии.

Важно отметить, что часть этого золота, известного как "колчаковское", была использована атаманом Семеновым, который захватил несколько драгоценных эшелонов. Он также активно сотрудничал с Японией, перевозя золото туда.