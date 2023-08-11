Что произошло с 13-летним Давидом Герреро, которого разыскивали 30 лет

6 апреля 1987 года в испанской Малаге пропал 13-летний талантливый подросток по имени Давид Герреро Гевара, которому пророчили светлое будущее. Новость о бесследном исчезновении юного художника облетела весь мир, а его поисками занялся Интерпол. Несмотря на старания государственных структур, журналистов и граждан из разных уголков света, Давида так и не удалось найти.

© Кадр из видео

Почему его история до сих пор вызывает интерес у людей, и каковы версии загадочной пропажи – в материале "Рамблера".

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Исчезновение

В роковой день мальчик, как обычно, ушел в школу на занятия, где провел несколько часов. Впоследствии его одноклассник вспомнит, что в течение дня Давид жаловался на боли в животе и отказался от своего обеда. По возвращении домой мальчик также предпочел не ужинать, но такое поведение не вызвало подозрений у матери Герреро: она объяснила это его переживаниями перед предстоящим интервью в картинной галерее, в которой, кстати, была выставлена его картина.

Кадр из видео

Именно туда юный Пикассо отправился после наскоро съеденного йогурта. К сожалению, до пункта назначения он так и не добрался.

Поиски

Чтобы попасть в галерею и встретиться с журналистом, мальчику требовалось сесть на автобус, который отходил от остановки, расположенной в 150 метрах от дома. Когда родители почуяли неладное и обратились за помощью в полицию, правоохранители в первую очередь прошлись по этому короткому маршруту и опросили всех проживающих на улице. Полезной информации получено не было: никто не видео Давида.

Пропажа мальчика совпала с визитом королевы Испании, прибывшей в Малагу на представление в Театре Сервантеса. В тот день она проехала именно через тот район, в котором проживала семья мальчика. Все жители вышли на улицу, чтобы полюбоваться королевской персоной и поприветствовать ее, поэтому, вероятно, не особенно обращали внимание на проходивших мимо людей.

Шли дни и недели, но вестей о местонахождении мальчика не было. Отчаявшиеся родители день и ночь ходили по городу в поисках любимого сына, расклеивали листовки с его изображением, обращались к частным детективам и даже экстрасенсам. Параллельно с этим горожане выходили на массовые поиски Давида, патрулировали районы, прочесывали заброшенные здания и помещения. Тем же самым занимались полицейские, но безрезультатно.

"Смерть"

6 лет назад мальчик был официально признан умершим: его отец скончался от рака, но родственники не могли разделить наследство из-за отсутствия главного наследника. Несмотря на реализованную формальность мать заявляла журналистам, что до сих пор надеется увидеть сына и верит в его возвращение.

Версии

Как это нередко бывает в подобных случаях, загадочное исчезновение мальчика породило самые разные слухи и варианты развития предшествовавших этому событий.

Полиция предполагала, что Давид ушел из дома добровольно. Изначально родственники отнеслись к этому предположению скептически, но впоследствии стали рассматривать и ее. Во время Рождества 1987 года брат мальчика Рауль даже обратился к нему по телевидению.

"Если ты слушаешь меня, Давид, ты должен знать, что твой брат, друг, твой товарищ в любви, твоей и моей, к живописи, вся семья ждут тебя. У мамы больше нет слез от плача. Папа с трудом сдерживает рыдания, как полагается мужчине. Наш брат Хорхе также живет в надежде на твое возвращение. Я предлагаю одно: вернуться".

Согласно другой версии, талантливого художника похитили, в том числе, возможно, мошенники, которые намеревались использовать его навыки для фальсификации произведений искусства. Такая гипотеза считалась правдоподобной, поэтому полиция отслеживала подозрительных преступников-подельников и даже приходила к ним с обысками.

С особым вниманием освещалась следующая ситуация. В 1990 году в номере одной из местных гостиниц была найдена салфетка с подписью "Давид Гевара. Уэлин" (Уэлин – квартал Малаги, где проживала семья и исчез Давид). Полиция выяснила, что в течение несколько месяцев здесь проживал пожилой фотограф из Швейцарии, моделями которого выступали дети. Правоохранители с энтузиазмом взялись за поиски мужчины, однако оказалось, что он умер. Его жена понятия не имела об исчезновении художника и не смогла поделиться полезной информацией.