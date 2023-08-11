Чем известен самый влиятельный кот Великобритании

В резиденции британских премьеров по адресу Даунинг-стрит, 10 проживает кот Ларри, которому однажды "предложили" стать премьер-министром Англии.

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Что это за питомец и какое отношение он имеет к политике – в материале "Рамблера".

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"Назначение"

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Когда-то Ларри был маленьким котенком и находился в одном из местных приютов, но уже в возрасте двух лет судьба привела его на должность Главного Мышелова Резиденции Правительства Великобритании. В вверенном ему здании периодически появляются мыши, которые мешают работе высокопоставленных лиц. Кабмин с особым вниманием относится к вылавливанию грызунов и поручает это дело только самым юрким и ответственным профессионалам.

Конкуренция

В 2012 году в карьере Ларри случился переломный момент: его хотели уволить со службы в связи с отнюдь не выдающимися успехами на профессиональном поприще. По подсчетам местных сотрудников, улов питомца ограничивался 1 жертвой, что было непозволительно. На его место пришла Фрейя – молодая амбициозная кошка, которая была на 2,5 года моложе своего конкурента.

Расстроенный Ларри не лучшим образом воспринял кадровую перестановку и не смог подружиться с новоиспеченной коллегой. Ему было горько покидать свой пост, и после долгих раздумий премьеры приняли решение оставить его на занимаемой должности, но совместно с Фрейей. В такой компании они проработали чуть более двух лет, а в 2014 году Ларри снова стал единственным в резиденции охотником на мышей.

Настоящее время

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В январе этого года пушистый чиновник отметил свое 16-летие. Несмотря на солидный возраст он до сих пор трудится на благо государства и отпугивает незваных гостей в любое время дня и ночи.

Жители страны питают самые теплые чувства к усатому защитнику и даже завели ему страницы в социальных сетях, в которых выставляют фотографии и видео с Ларри, параллельно восхищаясь его преданностью и уникальными навыками. Не так давно, кстати, смелый мышелов отогнал от резиденции лису, за что его также изрядно похвалили.