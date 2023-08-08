Без кота и жизнь не та: лучшие мемы

8 августа во всем мире отмечается день кошек. Знаменательная дата в честь наших меньших братьев появилась в 2002 году. Инициатором этого неофициального праздника стал международный фонд Animal Welfare.

Кошки живут бок о бок с человеком уже несколько тысячелетий. За это время они стали не просто полезными друзьями, а настоящими членами семьи. При этом кошкам удалось сохранить свой независимый и игривый нрав, благодаря чему они постоянно становятся героями разнообразных интернет-шуток. Да и как не поделиться с друзьями и подписчиками, когда ваш питомец в очередной раз вытворяет что-то невероятное.