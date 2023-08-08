$96.57+1.76106.05+2.22

Без кота и жизнь не та: лучшие мемы

Slide 1 of 19
1/15
© Соцсети
2/15
© Соцсети
3/15
© Соцсети
4/15
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/15
© Соцсети
6/15
© Соцсети
7/15
© Соцсети
8/15
© Соцсети
9/15
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/15
© Соцсети
11/15
© Соцсети
12/15
© Соцсети
13/15
© Соцсети
14/15
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/15
© 123rf.com

    8 августа во всем мире отмечается день кошек. Знаменательная дата в честь наших меньших братьев появилась в 2002 году. Инициатором этого неофициального праздника стал международный фонд Animal Welfare.

    Кошки живут бок о бок с человеком уже несколько тысячелетий. За это время они стали не просто полезными друзьями, а настоящими членами семьи. При этом кошкам удалось сохранить свой независимый и игривый нрав, благодаря чему они постоянно становятся героями разнообразных интернет-шуток. Да и как не поделиться с друзьями и подписчиками, когда ваш питомец в очередной раз вытворяет что-то невероятное.

    Популярные интернет-шутки с кошками – в галерее «Рамблера»

    Рамблер: главные новости