Похудевший кот Беляш вернулся к "работе" в спасательной службе

Хорошо известный в Вологде кот по кличке Беляш наконец-то смог вернуться на свое любимое "рабочее" место. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".

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По словам представителя службы Надежды Сашиной, годовалый кот страдал от лишнего веса. За месяц ему удалось похудеть более чем на полтора килограмма, и сейчас его вес составляет 5,5 килограмма. Диету коту назначил врач-ветеринар: в день Беляш съедает 150 граммов специализированного сухого корма, приемы пищи расписаны по часам.

vk.com/ass_vologda

Сотрудница службы забрала кота домой, после того как он съел что-то на улице и плохо себя почувствовал, сейчас он пришел в себя, постройнел и вернулся на привычное место. За жизнью и приключениями кота следят подписчики "ВКонтакте".