Пассажир забронировал весь ряд в самолете специально для своей собаки

Многие пассажиры были ошеломлены, когда, поднявшись на борт самолета, увидели, что один из путешественников забронировал для своей огромной собаки целых два места. Этой историей поделилось издание Daily Star.

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Габриэль Богнер летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк со своим любимым датским догом по кличке Дарвин. Мужчине пришлось купить три билета, чтобы они с собакой могли путешествовать с комфортом. Дарвин мгновенно привлекла внимание других пассажиров. Она поднялась на борт, быстро осмотрела кабину и даже поздоровалась с людьми из первых рядов.

По словам хозяина, все вокруг были удивлены присутствию собаки, однако одновременно с этим очень обрадовались ей.

"Я никогда не видел столько улыбающихся людей в аэропорту. Это было редкостью", — рассказал Габриэль.

Дарвин впервые летела в самолете, однако никаких проблем не возникло.

"Она вела себя великолепно, и весь экипаж был замечательным. Они шутили, что она получила повышение класса обслуживания, а я нет".