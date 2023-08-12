Почему мужчины делают предложение, стоя на одном колене

Как только мужчина встает на колено, многие девушки сразу же начинают думать о том, что им собираются сделать предложение. Эта романтическая традиция стара как мир, однако не все знают, откуда именно она возникла.

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"Рамблер" рассказывает, зачем мужчины встают на колено, когда делают своей возлюбленной предложение руки и сердца.

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Традиция в прошлом

На протяжении многих веков люди преклоняли колено перед другими, чтобы выразить свое почтение и уважение. В Древней Персии существовала система поклонений перед царем —проскинеза. В свое время Александр Македонский пытался ввести эту традицию и в своей империи, однако многие из его греческих и македонских подданных не поддержали ее. По их мнению, подобного преклонения заслуживали исключительно боги. Поскольку люди считали проскинезу унизительной, эта система быстро перестала работать.

Однако позже преклонение колена все же обрело популярность в других культурах и перестало ассоциироваться с унижением. К примеру, европейские воины преклоняли колени перед своим командиром, который посвящал их мечом в рыцари. А вот католики опускаются на одно колено перед дарохранительницей — священным сосудом, в котором хранятся Святые Дары: Тело и Кровь Христовы.

Романтическое значение

Считается, что традиция впервые обрела романтическое значение во времена рыцарства. Тогда была популярна куртуазная любовь, которая выражалась в утонченных ухаживаниях рыцаря за прекрасной дамой. Поскольку многие из этих женщин были замужем, подобная любовь не содержала в себе никакого сексуального подтекста и носила исключительно платонический характер.

Рыцари клялись служить и почитать своих возлюбленных. Эта клятва была равноценна той, что каждый из воинов приносил своим лордам и правителям. Будучи вассалами, они вставали на колени, показывая, что полностью отдают себя и свою свободу в дар избраннице. Яркий пример куртуазной любви — роман жены короля Артура Гвиневры и сэра Ланселота.