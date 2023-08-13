Как одержимость женщиной помогла Врубелю создать шедевр

Под конец жизни Михаил Врубель ослеп и оказался в психиатрической больнице. Однако до безумия художника довела не только плохая наследственность, но и любовь. Свою знаменитую картину "Демон" Врубель написал, одержимый страстным и одновременно с этим невзаимным чувством.

© Михаил Врубель

Подробнее об одержимости и создании картины — в материале "Рамблера".

Видео дня

Однажды искусствовед Адриан Прахов, который преподавал в Киевском университете, пригласил молодого Михаила Врубеля отреставрировать древнерусские фрески в Киеве.

Именно там с художником случилась судьбоносная встреча, которая перевернула его жизнь с ног на голову. А именно — с Эмилией Праховой, женой Адриана. Эта женщина была на десять лет старше Врубеля и имела троих детей. Михаил влюбился в дерзкую и своенравную Эмилию без памяти.

"Она могла, не моргнув глазом, вылить чай за шиворот кому-то из сидящих или разбить чашку о пол. Она была довольно властным человеком — эдакая домашняя Салтычиха", — рассказывала внучка Эмилии, художница Александра Прахова.

Врубель стал настолько одержим Эмилией, что начал писать ее образ в многочисленных портретах и даже изобразил возлюбленную на иконе "Богоматерь с младенцем" в Кирилловском храме. Адриан Прахов стал замечать влюбленность Врубеля в его жену. И если сначала это забавляло искусствоведа, то вскоре стало раздражать. Он отправил Врубеля в Италию, чтобы тот изучил памятники византийского искусства.

Вернувшись, Михаил Врубель не разлюбил Эмилию. Даже наоборот — его одержимость чужой женой стала сильнее. Он сделал Эмилии предложение руки и сердца и даже просил разрешения на свадьбу у ее мужа. Все свои деньги художник тратил на то, чтобы поразить даму сердца, что не отвечала ему взаимностью. Однако любовь была невзаимной: Эмилия решительно отвечала отказом.

Чтобы пережить невзаимные чувства, Михаил Врубель даже истязал себя: резал ножом грудь, думая, что физическая боль сможет заглушить душевную.

"Я любил женщину, она меня не любила — даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее", — писал Врубель живописцу Константину Коровину.

После художник впал в депрессию и пытался забыться в алкоголе и кутежах. А чтобы рассчитаться с накопившимися долгами, он работал маляром на стройках и полотером в кабаках. Именно в этот период Врубель начал задумываться о создании своих демонических картин.