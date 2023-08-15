3 мифа о выживании, которые опасны для жизни

Фильмы и сериалы про выживание в диких условиях неспроста пользуются большой популярностью у зрителей. Эти напряженные картины дарят порцию адреналина и, по мнению многих, пользу – некоторые люди всерьез считают, чтобы способы выживания в фильмах применимы в реальной жизни.

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Однако это большое заблуждение. Вокруг выживания в диких условиях ходит множество мифов, некоторые из которых могут обернуться летальным исходом.

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Подробнее о самых опасных мифах – в материале "Рамблера".

Притворяться мертвым при встрече с хищником

Если голодный зверь обнаружит человека, притворяющегося мертвым, скорее всего животное захочет его изучить. А что последует далее предсказать невозможно. В данном случае эффективнее всего медленно и осторожно покинуть территорию. Не вздумайте бежать – это разозлит животное, и оно помчится за вами. Чтобы увеличить свои шансы на благополучное прощание с диким зверем, постарайтесь казаться больше: распахните куртку или поднимите рюкзак над головой.

Чтобы избежать встречи с хищниками в лесу, старайтесь вести себя как можно громче. Звуки дадут животным сигнал, что рядом с ними кто-то есть, и они точно убегут в другом направлении.

Бить акулу в нос

Шанс встретиться с акулой крайне мал, но даже если это случится с вами, не вздумайте бить хищника в нос. Вопреки распространенному мнению, самыми уязвимыми частями акулы являются глаза и жабры. Однако скорее всего под водой в состоянии паники вам не удастся действительно обезвредить акулу.

При встрече с акулой важно сохранять спокойствие и попытаться как можно скорее доплыть до берега.

Растирать обмороженные части тела

Во время обморожения больше всего страдают уши, щеки, нос, подбородок, а также пальцы конечностей. Если вы провели слишком много времени на морозе, эти части тела важно согреть в первую очередь. Вот только растирать их нельзя – данное действие лишь еще больше повредит обмороженные ткани.