Кровавые слезы Дракулы: открытие исследователей о Владе Цепеше

Влад Цепеш известен многим как прототип вампира из романа Брэма Стокера. Перед читателями он предстал как свирепый мертвец, который питается чужой кровью. В реальной жизни валашский господарь тоже отличался особой любовью к жестокости и крови. А недавно ученые выяснили, что Цепеш даже плакал кровавыми слезами.

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Подробнее об этом открытии — в материале "Рамблера".

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Влад III Басараб жил в XV веке и правил Валашским княжеством, которое в то время находилось на территории современной Румынии. Господарь прославился жестокостью, с которой он относился к своим врагам. За это он даже получил прозвище "Цепеш", которое с румынского переводится как "колосажатель". Но Цепеш не единственное прозвище валашского господаря. Он также известен как граф Дракула — "дракон".

Кровавость графа Дракулы выражалась не только в его отношении к врагам. Ученые из Университета Катании Миланского политехнического института и Национального архива Румынии смогли проанализировать документы, которые были написаны рукой Влада Цепеша. Результаты исследования были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

Исследователи стремились обнаружить, какими именно болезнями страдал господарь. Это возможно сделать при изучении чужой переписки. Дело в том, что при письме человек прикасается руками к бумаге, на которую впоследствии попадают вещества с кожи. Мельчайшие частицы кожи Влада Цепеша изучили при помощи метода масс-спектрометрии.

Выяснилось, что граф Дракула мог страдать воспалительным заболеванием дыхательных путей и кожи. Кроме того, ученые отметили, что у Цепеша была цилиопатия — генетический недуг, который выражается в самых разных нарушениях: поликистозе почек, дефектах лица, нервной системы, ожирении.

Но самое главное открытие заключалось в том, что Цепеш плакал кровавыми слезами. Это заболевание называется гемолакрией. Обычно у людей, которые страдают им, кровь смешивается с жидкостью в слезных протоках, что приводит к появлению слез с кровью. Они могут быть как слабоокрашенными, так и иметь насыщенный темно-красный цвет.