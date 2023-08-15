Традиции корейцев, которые тяжело понять россиянам

В азиатских странах есть много необычных традиций, которые связаны с менталитетом жителей. Граждане Южной Кореи чтут память своих предков, поэтому сохраняют древние традиции, которые плотно вошли в современную жизнь многих поколений.

© Unsplash

О том, какие традиции корейцев тяжело понять россиянам, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Два дня рождения

Каждый кореец отмечает день рождения два раза в году, поэтому имеет два возраста. Первый день рождения отмечается, когда человек непосредственно родился, но в таком случае ему сразу прибавляют еще один год — учитывают время, проведенное в утробе матери. Второй день рождения празднуется во время Нового года. Поэтому у жителей Южной Кореи есть два возраста. Однако такую систему измерения хотят изменить из-за того, что она стала неудобной и многим людям тяжело переходить на международный формат.

Выбор судьбы в первый год жизни

На второй день рождения ребенок выбирает свою судьбу. На малыша надевают красный костюм и дарят ему подарки, а кульминацией вечера становится обряд доль чжабэ, который переводится как “выбор судьбы”. Перед ребенком кладут несколько атрибутов, из которых он должен выбрать один.

Как правило, кладут деньги — означают богатство, рис — сытую жизнь, нити — долголетие, стетоскоп — карьера врача. Иногда кладут компьютерные мыши, зубные щетки, а раньше на этих местах лежали лук и стрелы.

Дети обеспечивают родителей

Так как жилье в Южной Корее очень дорогое, то в большинстве случаев дети остаются жить с родителями и выращивают несколько поколений в одной квартире. Согласно традиции, новобрачные селятся с семьей мужа, так как сын обязан обеспечивать родителей в старости. Пенсии в Корее тоже нет — сотрудник в последний рабочий день получает выплату, умноженную на количество лет работы. После того, как эти деньги заканчиваются, родителей обеспечивает только их ребенок.

Отсутствие моркови по-корейски