Как выходят замуж в современном Китае

Китай давно известен своими необычными традициями и обычаями.

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Даже привычная свадьба складывается из нескольких этапов, сохранившихся еще с древних времен. "Рамблер" разобрался, как в Китае проходят свадьбы и чем они так примечательны.

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Древние традиции

Раньше перед проведением свадьбы в дом невесты приходила сваха. Она дарила невесте подарки, передавала предложение о замужестве. Она узнавала имена, фамилии и даты рождения невесты и ее родителей. Это было нужно, чтобы определить совместимость молодых и подобрать дату свадьбы. Здесь китайцы ориентировались на астрологию: выбирали самую удачную дату по восточному гороскопу.

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После объявления о помолвке, жених отправлял невесте подарки: свадебные атрибуты, драгоценности и украшения. Она должна была отослать ему подарки в ответ, а иначе помолвка считалась расторгнутой.

Подготовка к свадьбе проходила необычно: невеста удаляла с лица все волосы (включая ресницы и брови), наносила густой макияж. Главными атрибутами свадебного образа были ярко-красная помада и стрелки. Однако этот макияж нельзя было увидеть: на всем протяжении свадьбы невеста ходила под плотной накидкой. Наряд невесты традиционно был красный, а на костюме жениха обязательно должен был быть дракон.

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Только в конце свадьбы муж мог снять накидку и увидеть лицо своей жены. Кроме этого, невеста должна была оставаться молчаливой в течение всей свадьбы. Считалось, что это поможет ей быстрее родить первенца.

Современная свадьба

Сейчас китайский брак начинается с письма родителям невесты, где жених и его семья просят разрешение на брак. После этого родители жениха дарят подарки семье невесты и ей самой. Когда невеста приходит в дом к жениху, то она тоже приносит подарки.

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За день до свадьбы невесте дается время, чтобы попрощаться с семьей. Она вылетает из семейного гнезда и становится частью семьи жениха. Современные китайские свадьбы сопровождаются фотосессией — обязательно до заключения брака. Во время банкета молодые дарят своим гостям альбомы с фотографиями.

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Интересно, что современные клятвы супруги произносят на коленях и кланяются родителям, богам и друг другу. После этого начинается чайная церемония, где невеста готовит чай родителям мужа и просит разрешения войти в семью. Родители же дарят ей украшения и золотые монеты в знак согласия.

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После этого у китайцев проходит свадебный банкет. Перед его началом молодожены пьют половину вина, держа бокал в одной руке, затем меняют руку и допивают напиток. По мнению китайцев этот обряд помогает молодым прожить друг с другом всю жизнь и сохранить свою любовь.

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