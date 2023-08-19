Ночные гости: чем опасны летучие мыши

Нередко в квартиру залетают насекомые: осы, бабочки, пчелы и мухи. От незваных гостей легко можно избавиться: достаточно выпустить их в окно. Но как быть, если в квартиру прилетела летучая мышь? Обезвредить животное и отпустить его в окно может быть сложно. “Рамблер” выяснил, что делать, если в квартиру прилетела летучая мышь.

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Опасность летучих мышей

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Помимо того, что летучие мыши очень неприятно кусаются, они могут быть переносчиками болезней. Часто рукокрылые переносят бешенство и туляремию (острое инфекционное заболевание). Они могут навредить не только вам, но еще и домашним животным.

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После того, как вы обнаружили у себя рукокрылое, нужно изолировать его в комнате. Летучих мышей нельзя трогать голыми руками. Все поверхности, на которых были рукокрылые, нужно промыть и продезинфицировать во избежание заражения инфекцией.

Как выпустить животное

Истреблять летучих мышей и пытаться сбить животное в полете нельзя. В квартиру может прилететь один из шести видов животного: бурый ушан, водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, рыжая вечерница. Все эти виды считаются редкими, а их истребление запрещено законом.

Чтобы не навредить животному, нужно учесть несколько правил:

Брать животное только в толстых перчатках. Не пугать летучую мышь громкими звуками. Не кормить животное. Не пытаться самостоятельно успокоить мышь. Не паниковать.

После того, как вы обнаружили у себя рукокрылое, нужно изолировать ее в комнате. Чтобы освободить мышь, нужно дождаться, пока она успокоится. Тогда она сядет на какую-нибудь поверхность и не будет пытаться спрятаться.

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После этого нужно накрыть животное полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более 1 сантиметра. Если мышь здорова, а погода на улице достаточно теплая, то ее можно смело выпускать на улицу. А если мышь болеет и с трудом летает, то ее нужно отвезти в центр реабилитации.