Зачем Александр Куприн обнюхивал женщин

Многие знаменитые писатели славились не только своим талантом, но и разного рода выходками и странными привычками. Например, Александр Куприн любил обнюхивать других людей, особенно женщин.

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"Рамблер" рассказывает, откуда у великого классика возникла такая необычная привычка.

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Александр Куприн был очень чувствительным к запахам. Можно сказать, что у него было по-настоящему феноменальное обоняние. Поговаривали, что Куприн запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, словно собака.

Оперный певец Федор Шаляпин даже прозвал Куприна "самым чувствительным носом России" благодаря этой способности. Однажды он так и представил писателя перед гостями. Этим прозвищем заинтересовался французский парфюмер, который тоже присутствовал на вечере. Усомнившись в обонянии Куприна, он решил устроить ему настоящий экзамен и попросил определить состав духов — последнюю разработку его фирмы. Александру Куприну это не составило особого труда, а парфюмер был шокирован.

"Как это может быть, что вы, человек с таким редким дарованием, можно сказать, с настоящим собачьим нюхом, — и вдруг какой-то писатель?", — обратился тогда француз к Куприну.

При этом больше всего Александру Куприну нравилось обнюхивать именно женщин. Большинство было возмущено подобной выходке, но находились и те, кто считал такой нюх настоящим даром. Среди них — писательница Надежда Тэффи.

"Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к людям! Потянет носом, и конец — знает, что это за человек!", — так писательница отзывалась о способности своего коллеги.

Однако у Куприна был конкурент по части запахов — Иван Бунин. Они постоянно конкурировали, когда находились рядом друг с другом. Однажды писатели решили выяснить, чье же обоняние все-таки лучше. В большой компании все стали спорить о том, чем же на самом деле пахнет женщина. Находившийся среди них Антон Чехов утверждал, что они пахнут сливочным мороженым. По мнению Бунина, это был аромат завядших соцветий липы.

Но Куприн всех удивил. Он сделал паузу и сказал:

"Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки, здесь на юге, — горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и — ладаном".