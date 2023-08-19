Откуда появилось выражение "съесть на этом собаку"
Выражение "съесть на этом собаку" обычно используют, когда хотят сказать о довольно большом приобретенном опыте. Но становится непонятно, как именно этот опыт связан с собакой и действительно ли бедное животное пострадало.
Подробнее о появлении этой поговорки — в материале "Рамблера".
Однозначного ответа на то, как именно появилось это выражение, не существует, однако есть несколько версий.
Версия №1
Некоторые считают, что поговорка отсылает к древней игре в кости, где собака была определенным символом. Например, у жителей Индии такая игра считалась священной. Минимальное количество выпавших очков называли "собакой", а под "съел" имели в виду расправиться с проигравшим. То есть "съесть собаку" означало, что человек победил в игре.
Версия №2
Есть люди, которые полагают, что это выражение связано с самым настоящим эпизодом древнегреческого жертвоприношения. Якобы жрец случайно съел мясо собаки, из-за чего после этого животное стало привычным блюдом в рационе людей.
Версия №3
При этом некоторые лингвисты полагают, что эта поговорка родилась в крестьянской среде. Уставшие после трудового дня крестьяне в шутку говорили, что их голод настолько силен, что они могли бы запросто и собаку съесть.
Версия №4
Кто-то предполагает, что это выражение — сокращенная форма уже давно позабытой поговорки "собаку съел, а хвостом подавился". Она означает, что человек справился с самой трудной частью работы, однако начал сомневаться или ошибся из-за пустяка. В итоге первая часть осталась в лексиконе людей, а вторую употреблять перестали.
Версия №5
Также считается, что фраза "собаку съел" может быть поздним русским вариантом славянской поговорки "зубы съел на чем-то", которая возникла из выражения "По бороде апостол, а по зубам собака". В этой версии "зубы" и "собака" тесно связаны.