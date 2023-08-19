Откуда появилось выражение "съесть на этом собаку"

Выражение "съесть на этом собаку" обычно используют, когда хотят сказать о довольно большом приобретенном опыте. Но становится непонятно, как именно этот опыт связан с собакой и действительно ли бедное животное пострадало.

© Unsplash

Подробнее о появлении этой поговорки — в материале "Рамблера".

Однозначного ответа на то, как именно появилось это выражение, не существует, однако есть несколько версий.

Версия №1

Некоторые считают, что поговорка отсылает к древней игре в кости, где собака была определенным символом. Например, у жителей Индии такая игра считалась священной. Минимальное количество выпавших очков называли "собакой", а под "съел" имели в виду расправиться с проигравшим. То есть "съесть собаку" означало, что человек победил в игре.

Версия №2

Есть люди, которые полагают, что это выражение связано с самым настоящим эпизодом древнегреческого жертвоприношения. Якобы жрец случайно съел мясо собаки, из-за чего после этого животное стало привычным блюдом в рационе людей.

Версия №3

При этом некоторые лингвисты полагают, что эта поговорка родилась в крестьянской среде. Уставшие после трудового дня крестьяне в шутку говорили, что их голод настолько силен, что они могли бы запросто и собаку съесть.

Версия №4

Кто-то предполагает, что это выражение — сокращенная форма уже давно позабытой поговорки "собаку съел, а хвостом подавился". Она означает, что человек справился с самой трудной частью работы, однако начал сомневаться или ошибся из-за пустяка. В итоге первая часть осталась в лексиконе людей, а вторую употреблять перестали.

Версия №5