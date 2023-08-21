«Одеть» или «надеть»: как правильно, примеры использования
Знать правила родного языка — важное умение в жизни каждого. Многие люди заботятся о своей грамотности и часто переживают, насколько правильно употребили ту или иную словесную конструкцию. Довольно часто путаница возникает с глаголами «одеть» и «надеть».
Ориентируясь на правила русского языка, «Рамблер» рассказывает, чем «одеть» отличается от «надеть» и в каких ситуациях нужно использовать эти глаголы.
Почему «надеть» и «одеть» путают
Дело в том, что «одеть» и «надеть» — это слова-паронимы. В большом энциклопедическом словаре сказано, что паронимами называют разные по смыслу, но близкие по звучанию слова.
Многие носители языка путаются в употреблении паронимов именно из-за того, что они так похожи. Помимо «одеть» и «надеть», можно вспомнить и другие схожие пары слов, например «абонемент» и «абонент», «претерпеть» и «претерпевать», «представить» и «предоставить», «благодарный» и «благодарственный». Существуют отдельные словари паронимов, в которых собрано огромное количество таких пар. Даже на ЕГЭ по русскому языку школьникам дают решать задания, связанные с паронимами.
В чем разница между «надеть» и «одеть»
Прежде всего, важно понять, на какой именно вопрос отвечает каждое из этих слов.
Что значит «надеть»
В толковом словаре Ушакова дается несколько значений этого глагола.
- «Надеть» можно что-то на кого-то, то есть покрыть, облечь кого-то другого или что-то другое. Например, надеть шапку на ребенка или надеть чехол на мебель.
- «Надеть» употребляют в значении «облечь себя во что-то». К примеру, надеть пальто, надеть очки, надеть кольцо.
Другими словами, «надеть» отвечает именно на вопрос «что». Кроме того, часто в словосочетаниях с «надеть» можно встретить предлог «на». Яркий пример: надеть (что?) маску на лицо.
Что значит «одеть»
Согласно толковому словарю Ушакова, у глагола «одеть» три основных значения:
- «Одеть» кого-то во что-то или чем. Имеется в виду, что кого-то покрывают или закутывают для того, чтобы ему стало теплее. Например, одеть ребенка или одеть коня попоной.
- Покрыть, окутать, обволочь. Например, зима одела землю снегом.
- Снабдить кого-то одеждой, помочь ему получить одежду. В словаре приводится пример: одеть и обуть всю семью.
Так, «одеть» отвечает на вопрос «кого». Обычно в предложениях нет предлога.
Как не перепутать «надеть» и «одеть»
Чтобы не перепутать эти паронимы, можно вспомнить довольно короткий, но при этом яркий стишок. Именно он часто помогает носителям русского языка не наделать ошибок в употреблении «надеть» и «одеть».
Звучит стишок следующим образом:
Одевают Надежду.
Надевают одежду.
Главное понять, что одеваем мы обычно людей или животных. То есть одеть можно, к примеру, совсем маленького ребенка, болеющего человека или любимого питомца. А вот надевают, как правило, вещи: перчатки, куртки, аксессуары, платья, юбки, брюки.
Другие советы:
- Попробуйте запомнить, что одеть можно исключительно одушевленный предмет. Но помните об исключениях. К примеру, игрушки, которые являются неодушевленными предметами, тоже одевают. Это связано с тем, что дети часто очеловечивают свои любимые куклы.
- Надевают неодушевленные предметы: сапоги, шапки.
Примеры предложений со словом «надеть»
- Кирилл надел на себя теплый свитер.
- Мама сказала Вале надеть шапку и шарф, иначе она заболеет.
- Катя долго выбирала, какое платье ей лучше надеть на выпускной.
- Ирина Иванова всегда надевает на свою собаку намордник, когда посещает общественные места.
- Он болел, а потому надел маску, чтобы не заразить других.
- Мне помогли надеть выпавший наушник.
- Как только женщина проснулась, она сразу же надела халат, тапочки и побежала готовить детям и мужу завтрак.
Примеры предложений со словом «одеть»
- Кристина очень любит красиво одевать свою куклу Барби.
- Прежде чем выйти гулять, Карина одела своего ши-тцу, потому что на улице было грязно и дождливо.
- В школах детей стараются одевать одинаково, чтобы привить им дисциплину.
- Заботливая сестра всегда помогает больному брату одеться.
- Нас сразу одели и снабдили всем необходимым.
- По утрам мама обязательно одевает маленькую дочь в детский сад.