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«Одеть» или «надеть»: как правильно, примеры использования

Знать правила родного языка — важное умение в жизни каждого. Многие люди заботятся о своей грамотности и часто переживают, насколько правильно употребили ту или иную словесную конструкцию. Довольно часто путаница возникает с глаголами «одеть» и «надеть».

«Одеть» или «надеть»: как правильно, примеры использования
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Ориентируясь на правила русского языка, «Рамблер» рассказывает, чем «одеть» отличается от «надеть» и в каких ситуациях нужно использовать эти глаголы.

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Почему «надеть» и «одеть» путают

Дело в том, что «одеть» и «надеть» — это слова-паронимы. В большом энциклопедическом словаре сказано, что паронимами называют разные по смыслу, но близкие по звучанию слова.

Многие носители языка путаются в употреблении паронимов именно из-за того, что они так похожи. Помимо «одеть» и «надеть», можно вспомнить и другие схожие пары слов, например «абонемент» и «абонент», «претерпеть» и «претерпевать», «представить» и «предоставить», «благодарный» и «благодарственный». Существуют отдельные словари паронимов, в которых собрано огромное количество таких пар. Даже на ЕГЭ по русскому языку школьникам дают решать задания, связанные с паронимами.

В чем разница между «надеть» и «одеть»

Прежде всего, важно понять, на какой именно вопрос отвечает каждое из этих слов.

Что значит «надеть»

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В толковом словаре Ушакова дается несколько значений этого глагола.

  1. «Надеть» можно что-то на кого-то, то есть покрыть, облечь кого-то другого или что-то другое. Например, надеть шапку на ребенка или надеть чехол на мебель.
  2. «Надеть» употребляют в значении «облечь себя во что-то». К примеру, надеть пальто, надеть очки, надеть кольцо.

Другими словами, «надеть» отвечает именно на вопрос «что». Кроме того, часто в словосочетаниях с «надеть» можно встретить предлог «на». Яркий пример: надеть (что?) маску на лицо.

Что значит «одеть»

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Согласно толковому словарю Ушакова, у глагола «одеть» три основных значения:

  1. «Одеть» кого-то во что-то или чем. Имеется в виду, что кого-то покрывают или закутывают для того, чтобы ему стало теплее. Например, одеть ребенка или одеть коня попоной.
  2. Покрыть, окутать, обволочь. Например, зима одела землю снегом.
  3. Снабдить кого-то одеждой, помочь ему получить одежду. В словаре приводится пример: одеть и обуть всю семью.

Так, «одеть» отвечает на вопрос «кого». Обычно в предложениях нет предлога.

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Как не перепутать «надеть» и «одеть»

Чтобы не перепутать эти паронимы, можно вспомнить довольно короткий, но при этом яркий стишок. Именно он часто помогает носителям русского языка не наделать ошибок в употреблении «надеть» и «одеть».

Звучит стишок следующим образом:

Одевают Надежду.
Надевают одежду.

Главное понять, что одеваем мы обычно людей или животных. То есть одеть можно, к примеру, совсем маленького ребенка, болеющего человека или любимого питомца. А вот надевают, как правило, вещи: перчатки, куртки, аксессуары, платья, юбки, брюки.

Другие советы:

  • Попробуйте запомнить, что одеть можно исключительно одушевленный предмет. Но помните об исключениях. К примеру, игрушки, которые являются неодушевленными предметами, тоже одевают. Это связано с тем, что дети часто очеловечивают свои любимые куклы.
  • Надевают неодушевленные предметы: сапоги, шапки.

Примеры предложений со словом «надеть»

  • Кирилл надел на себя теплый свитер.
  • Мама сказала Вале надеть шапку и шарф, иначе она заболеет.
  • Катя долго выбирала, какое платье ей лучше надеть на выпускной.
  • Ирина Иванова всегда надевает на свою собаку намордник, когда посещает общественные места.
  • Он болел, а потому надел маску, чтобы не заразить других.
  • Мне помогли надеть выпавший наушник.
  • Как только женщина проснулась, она сразу же надела халат, тапочки и побежала готовить детям и мужу завтрак.

Примеры предложений со словом «одеть»

  • Кристина очень любит красиво одевать свою куклу Барби.
  • Прежде чем выйти гулять, Карина одела своего ши-тцу, потому что на улице было грязно и дождливо.
  • В школах детей стараются одевать одинаково, чтобы привить им дисциплину.
  • Заботливая сестра всегда помогает больному брату одеться.
  • Нас сразу одели и снабдили всем необходимым.
  • По утрам мама обязательно одевает маленькую дочь в детский сад.