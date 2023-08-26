Почему легенда об озере Лох-Несс жива до сих пор

Таинственная Шотландия окутана большим количеством мифов и суеверий. Древние легенды гласят, что в нем проживает чудовище, похожее на плезиозавра.

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“Рамблер” разобрался: какими мифами окутано шотландское озеро.

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Озеро

Лох-Несс — глубокое озеро ледникового происхождения. Большинство таких водоемов со временем превращается в болота, исключения составляют только Байкал и Лох-Несс.

По сути озеро можно назвать частью Каледонского канала, соединяющего два морских побережья Шотландии. Эта особенность подкрепляет теорию о том, что Лох-Несское чудовище мигрирует.

Лох-Несское чудовище

Первое упоминание о загадочном чудовище, которое ласково называют Несси, появилось в шестом веке. По легенде, в 565 году жители деревни украшали похоронную лодку молодого рыбака. К похоронам присоединился святой Колумб, заинтересовавшийся его причиной смерти. Жители рассказали, что его убило морское чудище.

После похорон святой Колумб попросил вернуть тело, чтобы осмотреть его. Его верный ученик бросился в воду за похоронной лодкой, но тут чудище попробовало укусить парня. Святой Колумб помолился и приказал чудищу оставить его ученика в покое, отправиться обратно на глубину. Так и произошло: больше Лох-Несское чудище никто не видел.

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До начала девятнадцатого века о Несси ничего не было слышно. Но потом вдоль берега Лох-Несс проложили дорогу, и чудовище увидели местные жители. С 1933 года по наше время известно более пяти тысяч случаев, когда шотландцы видели Несси. В 1934 году местные хотели вывести на официальный уровень вопрос о поимке чудовища, но никто не отнесся к этому серьезно.

На сегодняшний момент существует только одно документальное подтверждение — видеозапись Т. Динсдейла. Он заснял как животное, длиной в 15 метров, плывет по озеру со скоростью более пятнадцати километров в час.

Современные исследования

Даже сейчас озеро Лох-Несс продолжает волновать туристов и ученых. Они пытаются исследовать природу чудища, убедиться в его существовании или, наоборот, опровергнуть его. Но мутная вода и избыток торфа не позволяют рассмотреть глубины озера.