Почему легенда об озере Лох-Несс жива до сих пор
Таинственная Шотландия окутана большим количеством мифов и суеверий. Древние легенды гласят, что в нем проживает чудовище, похожее на плезиозавра.
“Рамблер” разобрался: какими мифами окутано шотландское озеро.
Озеро
Лох-Несс — глубокое озеро ледникового происхождения. Большинство таких водоемов со временем превращается в болота, исключения составляют только Байкал и Лох-Несс.
По сути озеро можно назвать частью Каледонского канала, соединяющего два морских побережья Шотландии. Эта особенность подкрепляет теорию о том, что Лох-Несское чудовище мигрирует.
Лох-Несское чудовище
Первое упоминание о загадочном чудовище, которое ласково называют Несси, появилось в шестом веке. По легенде, в 565 году жители деревни украшали похоронную лодку молодого рыбака. К похоронам присоединился святой Колумб, заинтересовавшийся его причиной смерти. Жители рассказали, что его убило морское чудище.
После похорон святой Колумб попросил вернуть тело, чтобы осмотреть его. Его верный ученик бросился в воду за похоронной лодкой, но тут чудище попробовало укусить парня. Святой Колумб помолился и приказал чудищу оставить его ученика в покое, отправиться обратно на глубину. Так и произошло: больше Лох-Несское чудище никто не видел.
До начала девятнадцатого века о Несси ничего не было слышно. Но потом вдоль берега Лох-Несс проложили дорогу, и чудовище увидели местные жители. С 1933 года по наше время известно более пяти тысяч случаев, когда шотландцы видели Несси. В 1934 году местные хотели вывести на официальный уровень вопрос о поимке чудовища, но никто не отнесся к этому серьезно.
На сегодняшний момент существует только одно документальное подтверждение — видеозапись Т. Динсдейла. Он заснял как животное, длиной в 15 метров, плывет по озеру со скоростью более пятнадцати километров в час.
Современные исследования
Даже сейчас озеро Лох-Несс продолжает волновать туристов и ученых. Они пытаются исследовать природу чудища, убедиться в его существовании или, наоборот, опровергнуть его. Но мутная вода и избыток торфа не позволяют рассмотреть глубины озера.
Сейчас проводятся ультразвуковые исследования, доказывающие, что под водой перемещаются огромные объекты, изменяя свое направление. Однако подлинных доказательств существования чудовища пока нет.