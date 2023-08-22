Странные суеверия, которые существуют в других странах

В России боятся передавать вещи через порог и черных кошек, которые перебегают дорогу, а на удачу скрещивают пальцы. В других странах же существует множество своих суеверий. И они могут показаться не менее странными.

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"Рамблер" рассказывает, какие необычные суеверия есть у иностранцев.

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Турция

В Турции нельзя передавать кому-то нож или ножницы из рук в руки— вы можете поссориться или даже стать врагами. Поэтому следует положить эти предметы на стол или пол, чтобы их можно было просто взять самостоятельно. А если некто все же передаст вам нож или ножницы и тем самым сделает врагом, ему можно отомстить: посадить перед домом инжирное дерево. Такое дерево, растущее на участке, ведет к несчастьям.

Еще в Турции нельзя жевать жвачку по ночам. Согласно турецким легендам, в это время она превращается в плоть мертвого человека.

Япония

Некоторые числа в Японии не предвещают ничего хорошо. А все дело в том, что иероглиф, обозначающий "четыре", по одному из прочтений очень напоминает произношение иероглифа "смерть". Поэтому люди стараются избегать подарков, состоящих из четырех предметов, например четыре цветка, посуда в наборах из четырех предметов. Часто в многоквартирных домах по этой же причине пропускают четвертый этаж и номера квартир с цифрой 4.

Швеция

Убивать пауков в Швеции запрещено, поскольку, согласно суевериям, это приведет к дождю на следующий день. Кроме того, в стране есть два вида крышек люков: одна с буквой "А", другая с буквой "К". Нужно всегда внимательно смотреть по сторонам и никогда не наступать на крышку с буквой "А". Буква "А" обычно означает множество неприятных вещей, например avbruten kärlek, что переводится как "прекратившаяся любовь", или arbetslöshet — безработица.

Франция