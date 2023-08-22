5 удивительных вещей, которые происходят с человеком во сне
Многие думают, что время сна тело и мозг просто отдыхают и практически не функционируют, однако это далеко не так. Пока человек спит, c ним происходит множество самых разных вещей, которые могут показаться странными и порой даже немного жуткими.
"Рамблер" рассказывает о пяти необычных вещах, связанных со сном.
Некоторое время во сне люди не могут двигаться
Дело в том, что в фазе быстрого сна мозг отключает нейроны, которые отвечают за движение. И этот временный паралич на самом деле необходим для того, чтобы оставаться в безопасности. Благодаря нему люди не толкаются, не пинаются и не совершают другие активные действия из своих снов.
Во сне люди растут
Во время сна снижается нагрузка на межпозвоночные диски: они вытягиваются, а потому им становится нужно больше места. По этой причине позвоночник выпрямляется — правда, ненадолго. Уже во второй половине дня все возвращается на свои места.
Чувство падения
Многие люди часто ощущают, словно они падают во сне, что обычно ведет к резкому пробуждению. Однако, на самом деле, никто никуда не падает. Это мимолетное физическое ощущение сопровождается галлюцинацией — реакцией мозга на неправильно усвоенную информацию. Чувство падения возникает из-за того, что мозг уже успел уснуть, а тело нет. Такое случается, когда человек слишком утомился, испытал сильный стресс или же несколько дней страдал бессонницей. В подобном состоянии мозг отключается сразу же, как только голова коснется подушки, и тела не ждет.
Сонный паралич
Сонный паралич тоже связан с ограниченностью движения во сне, однако он происходит, когда мозг уже проснулся, а тело нет. Некоторые испытывают лишь чувство парализованности, а кто-то не может дышать или даже видит различные страшные фигуры в своей комнате. Обычно это состояние происходит при засыпании или пробуждении. Вызывают сонный паралич стресс и сильный недосып. Он не опасен, но может пугать, а потому, чтобы избежать паралича, стоит соблюдать режим сна и не засыпать на спине. В этой позе людей чаще настигает парализованность.
Повторяющиеся сны
Иногда люди видят один и тот же сон в течение нескольких дней. Такие сны отличаются особой реалистичностью, красочностью и хорошо запоминаются. Дело в том, что эти сновидения, как правило, сигнализируют о наличии незавершенных дел в жизни человека или же пытаются указать на события, которые уже долго остаются незамеченными. А еще часто повторяющиеся сны могут говорить о зацикленности на какой-то проблеме.