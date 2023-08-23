Нельзя бездельничать и ссориться: приметы на 23 августа

23 августа православные верующие вспоминают святого Лаврентия Римского – архидиакона христианской общины в III веке, а также святого юродивого Лаврентия Калужского.

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Согласно легенде, дар юродивого помог ему защитить Калугу от крымских татар в 1512 году. Неподалеку от места погребения святого Лаврентия возвели Лаврентьевский монастырь. Наши предки считали его целителем глазных болезней. Именно ему молились о прозрении и о защите от дурного сглаза.

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Подробнее о том, что нельзя делать 23 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 23 августа

Сегодня запрещено делиться с кем бы то ни было своими планами на будущее. Считается, что 23 августа их могут сглазить.

23 августа запрещено бездельничать, лежать целый день на кровати и откладывать дела. Все это чревато разорением и нищетой.

В Лаврентьев день нельзя ссориться. В противном случае, конфликт окажется затяжным и спровоцирует тяжелые последствия.

Нельзя ходить по выпавшей утром росе – будут болеть ноги.

Женщинам запрещено сегодня ходить в лес в одиночестве, это может привести к беде.

23 августа нельзя собирать орехи – это приведет к ухудшению финансового положения и голоду.

Рыбакам не стоит искать клевое место в незнакомых местах. Рыбалка будет удачной там, где рыбак бывал уже неоднократно. В народе считали, что водяной сегодня не навредит знакомым рыбакам.

Приметы

Если 23 августа идет ливень, осень будет сырой. Журавли отправились на юг – морозы стукнут в середине октября. Порывистый ветер сегодня предрекает теплую и сухую погоду.

Птицы сегодня перестают петь перед дождем. Если рыба плещется вечером, завтра будет солнечно.

Утром иней предвещает раннюю и холодную зиму.

Если листья на липе пожелтели – осень придет рано.