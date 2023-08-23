В США мужчины поймали гигантского питона и сняли его на видео

В городе Тампа в штате Флорида четверо мужчин поймали гигантского питона и сняли это на видео. Об этом сообщает издание WFLA.

На кадрах видно, что несколько мужчин сначала садятся на корточки, чтобы взять питона. Потом они поднимают его и выносят на дорогу, чтобы посмотреть при освещении.

Один из мужчин отметил, что питон уже встречался с другими животными, которые его ранили. По его версии, он вступал в схватку с аллигатором.

Оказалось, что в Тампе нашли темного тигрового питона. Эта змея не ядовита и не опасна для человека. В дикой природе встречаются особи длиной в пять метров и массой до 75 килограммов.