Как появилось выражение «сообразить на троих»

Мы часто используем те или иные выражения в определенных ситуациях, зачастую совершенно не задумываясь, кто первым их применял и по каким причинам они вообще появились. Так, например, приглашая кого-то «сообразить на троих», вряд ли кто-то обязательно ставит на стол граненый стакан. А ведь именно ему это выражение и обязано своим появлением на свет.

© Кадр из фильма "Самогонщики"

Историю появления знаменитой фразы читайте в материале «Рамблера».

Для начала стоит вспомнить историю граненого стакана. Несмотря на то, что посуда с огранкой существовала и до революции, в то время грани наносили на нее вручную. Заводской же стакан, в производстве которого использовался пресс, с ровными гранями и ободом сверху был создан в Советском Союзе. Считают, что руку к этому приложила создательница знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница» Вера Мухина.

На самом деле Мухина, действительно, в то время принимала участие в создании эскизов посуды для общепита, одними из требований к которой были простота и прочность. Мухина помогала именно в усовершенствовании формы граненого стакана.

В СССР граненые стаканы пользовались большой популярностью. Они, действительно, были очень прочными, удобными, простыми в обслуживании, да еще и недорогими.

Есть версия, что изначально у стакана было 16 граней: по количеству республик в СССР. А ободок, обрамляющий эти грани, якобы являлся символом единения. Но на самом деле количество граней у знаменитого стакана не было строго регламентированным: встречалась посуда и с восемью гранями, и с двадцатью.

С выражением же «сообразить на троих», кстати, связаны вовсе не грани стакана, а его обод.

Было подмечено, что если разливать алкогольные напитки строго до ободка стакана, то объем жидкости в нем будет составлять 167 граммов. В свою очередь это — одна треть, например, бутылки водки 0,5 литра. Оказалось, что с помощью граненых стаканов очень легко разделить такую бутылочку поровну на троих.