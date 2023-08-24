Что случилось с Николь Морин, которая бесследно исчезла из собственного дома

38 лет назад в Торонто бесследно исчезла 8-летняя Николь Луиз Морен.

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Почему история ее пропажи вызывает интерес у людей даже спустя почти четыре десятка лет, и что могло случиться с девочкой – в материале "Рамблера".

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Исчезновение

Toronto Police Service

30 июля 1985-го года Николь находилась в квартире многоэтажного дома с мамой и ждала подругу, с которой они должны были отправиться в расположенный в этом же здании бассейн. Жилой комплекс считался безопасным, и в нем преимущественно проживали обеспеченные семьи.

Около 11 часов приятельница позвонила девочке по домофону и сказала, что будет ожидать ее в вестибюле дома. Николь попрощалась с мамой, Жанетт, предупредив ее о намеченных планах, и вышла из квартиры в коридор пентхауса. Направилась ли она к лифту, лестнице или в другую квартиру, что произошло с ней по пути на первый этаж и почему девочку не зафиксировала ни одна камера, не известно по сей день.

8-летняя Луиз Морен словно испарилась в воздухе.

Поиски

Не дождавшись подругу, девочка еще раз позвонила по домофону в квартиру и поинтересовалась у ответившей ей Жанетт, почему Николь не спускается к ней. Женщина не придала особого значения услышанному и продолжила заниматься своими делами. Стоит отметить, что семья девочки переживала не самые приятные времена: родители проживали раздельно и находились на грани развода.

Так вышло, что мать обеспокоилась исчезновением дочери только поздним вечером. Тогда же она обратилась в полицию.

Расследование

Поиски Николь считаются самыми интенсивными в истории полиции Канады. Правоохранители моментально организовали специальную оперативную группу из 20 человек, уполномоченную вести расследование. По всему городу были развешаны фотографии девочки, а в газеты даны соответствующие объявления. Абсолютно все анонимные письма и телефонные звонки от якобы свидетелей рассматривались вне зависимости от их сомнительности.

Отец Николь ушел с работы, открыл небольшой офис для координации поисков и посвятил жизнь розыску пропавшей дочери. Жанетт Луиз Морен умерла от сердечного приступа 22 года после исчезновения, так и не узнав, что произошло с ее дочерью.

Версии

Рассматривались самые разные версии пропажи Николь. Во-первых, добровольный уход из дома: в подтверждении тому приводилась записная книжка девочки, в которой за несколько месяцев до 30 июля она написала фразу "Я собираюсь исчезнуть".

В какой-то момент под подозрением оказался брат отца Николь, когда-то обвиненный в убийстве родной сестры. Однако эта гипотеза не подтвердилась, так как у мужчины было железное алиби.

Выдвигалась версия причастности к произошедшему некой женщины, которая появилась в жилом комплексе за полчаса до рокового события. Жильцы дома обращали внимание, что обычно по комплексу не перемещались незнакомцы, а эту даму они до сих пор никогда не видели.