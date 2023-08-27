Почему жители Индии носят две пары нижнего белья одновременно

Индия — страна, многие законы которой трудно понять европейцам. Местные жители исповедуют уникальную религию и живут в уникальной культуре, не похожей на другие. Кроме того, все это сочетается с современными реалиями общества Индии.

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Около реки Ганг можно заметить людей, которые постоянно совершают омовение. На них надеты необычные повязки, и те, кто приезжают сюда, задаются вопросом о назначении этих повязок. На самом деле, это — второе нижнее белье. Зачем оно нужно жителям Индии, — об этом в материале “Рамблера”.

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Религия и омовение

Согласно религии, которую исповедуют большинство жителей Индии, им нужно регулярно совершать омовение. Это не только спасает от неприятного запаха в текущих климатических условиях, но и имеет особый религиозный подтекст. Поэтому река Ганг постоянно заполнена местными жителями.

Еще один фактор в пользу того, что местные приходят мыться сюда, — отсутствие подходящих условий в домах. Не секрет, что Индия — страна с низким уровнем жизни, где провести водопровод в квартиру может не каждый. Поэтому приходится выходить к реке для омовения.

Такой феномен можно увидеть не только у реки Ганг, но и у других масштабных водоемов в населенных пунктах. Однако именно массовое омовение происходит здесь. И для этого у жителей Индии есть специальная одежда, которую называют вторым нижним бельем.

Зачем нужно второе нижнее белье

Такой подход также связан с религиозными законами Индии. Дело в том, что мужчинам можно показывать свои открытые руки и ноги, а женщинам — нет, поэтому они надевают специальные костюмы для купания, которые быстро сохнут. Или они идут переодеваться домой, так как не работают и занимаются домохозяйством.

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У мужчин ситуация иная. Они зарабатывают на жизнь преимущественно физическим трудом, где оплата производится по часам работы. Поэтому для экономии времени было придумано второе нижнее белье. Кроме того, на берегу реки нет никаких кабинок для переодевания, чтобы можно было сменить мокрую одежду.