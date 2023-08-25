Обычаи при знакомстве в разных странах
Часто, приезжая в ту или иную страну, люди не знают иностранных обычаев. Из-за этого туристы могут попасть в неловкую ситуацию и обидеть местных жителей.
"Рамблер" рассказывает про обычаи при знакомстве в разных странах.
Азиатские страны
При встрече у японцев принято кланяться. Чем ниже и медленнее будет поклон, тем важнее считается персона. Вместе с этим жестом японцы говорят “День настал”.
У китайцев и корейцев есть похожая традиция. По устоявшемуся обычаю они кланяются, однако все больше китайцев предпочитают другой жест — поднимать сцепленные руки над головой. Если несколько китайцев знакомятся с новым человеком, они могут ему поаплодировать. Отвечать им принято тем же.
В Таиланде местные соединяют ладони и прикладывают их груди. Чем выше будут подняты руки, тем больше уважения проявляет таец. Одновременно с жестом они говорят фразу “вай”, означающую приветствие. Когда тайцы здороваются с уважаемыми людьми, мужчины делают низкий поклон. Женщины же приседают в своеобразном реверансе.
Восточные страны
Когда таджик здоровается, то он пожимает протянутую ему руку двумя своими. В ответ на приветствие нужно протягивать две ладони, одна означает неуважение к хозяину.
В Саудовской Аравии человек принимающий гостя, после традиционного рукопожатия кладет левую кисть ему на плечо, и целует в обе щеки. А иранцы во время рукопожатия подносят правую ладонь к сердцу.
На Среднем Востоке принято кланяться с опущенной головой, при этом руки должны быть плотно прижаты к телу. Правая ладонь покрывает левую в знак почтения.
Африканские страны
Во многих североафриканских странах принято подносить правую руку ко лбу, затем к губам, а после — к груди. Этот жест означает сразу несколько фраз: “я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя”.
Причудливый обычай есть у африканских масаи: прежде, чем подать руку знакомому, они плюют на нее. В Замбези принято хлопать в ладоши и приседать. Жители Кении плюют друг в друга при встрече. По древней традиции этот жест означает высокое почтение и уважение к собеседнику.