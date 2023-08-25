Откуда пошло выражение "тютелька в тютельку"

Выражение "тютелька в тютельку" означает "точь-в-точь" или "совершенно точно". То есть этот фразеологизм используют, когда хотят сказать о точности совершенных действий. Вот только вопрос о том, что же такое "тютелька" и почему именно она стала частью выражения, все еще остается открытым.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, откуда появилась эта фраза и что принято называть "тютелькой".

На самом деле слово "тютелька" напрямую связано с глаголом "тюкать". Согласно этимологическому словарю русского языка под авторством Маска Фасмера, под "тюкать" подразумевают "слегка ударять" или "бить топором или молотком".

Само слово появилось благодаря звукоподражанию. Дело в том, что удар средней силы, с небольшим замахом, который совершают молотком или топором, очень напоминает звук "тюк". Отсюда и возник глагол "тюкать". А вот та самая "тютелька" же стала ласкательным производным от "тюти", которая тоже произошла от глагола "тюкать". Слово означает попадание молотком или топором в одно и то же место — другими словами, "тютю".

При этом подобным умением обладали лишь самые талантливые рабочие. А чтобы обеспечить точность зарубок, приходилось годами оттачивать свои навыки. Завистливым наблюдателям только и оставалось, что говорить: "Ишь как работает, тютя в тютю!".

Но есть и другой объяснение появления слова "тютя". "Тю" — тюкнуть: ударить по дереву сверху, поперек волокон. А вот "тя" — удар под углом, который используют, чтобы отделить мелкие щепки. То есть "тютя" означает не просто след от топора, а сдвоенный, точный и профессиональный удар.