Кто такие медоеды и почему их боятся даже львы

Львов принято считать царями среди зверей, однако даже они готовы склонить голову перед одним маленьким животным — медоедом. Несмотря на небольшие размеры, медоеды известны своей свирепостью. А Книга рекордов Гиннесса и вовсе назвала зверька "самым бесстрашным млекопитающим в мире".

© Steven Tan/Flickr

"Рамблер" рассказывает, кто такие медоеды и почему их все боятся.

Видео дня

Медоедов также называют лысыми барсуками или рателями. Эти зверьки из семейства куньих обитают в Африке и Азии. Медоеды не отличаются крупными размерами: длина их тела не превышает 80 сантиметров, а хвоста — 30 сантиметров. Обычно медоеды весят от 7 до 13 килограммов, но самцы, как правило, немного тяжелее самок. Животные обладают черно-белым окрасом, при этом оба цвета четко разграничены.

Медоедов нельзя назвать спокойными животными. У них очень буйный нрав, который особенно ярко проявляется во время драк. Самое интересное, что медоеду абсолютно без разницы, со скольким количеством зверей ему предстоит вступить в схватку. Он спокойно может одолеть и антилопу, и гадюку, и гиену, и леопарда, и льда. Именно по причине этой невероятной свирепости у медоедов практически нет естественных врагов.

Legion-Media

У медоедов есть веская причина вести себя так бесстрашно. Зверьки имеют жесткую, но при этом очень эластичную шкуру. Она настолько плотная и толстая, что попросту не дает более крупным зверям поранить относительно маленького медоеда.

Кроме того, пусть медоеды и невысокие, их телосложение достаточно крепкое, а когти очень острые. Зверьки запросто могут вывернуться их чужого захвата, а сильная челюсть позволяет перегрызать кости и даже панцири черепах.

Эти звери предпочитают вести одинокий образ жизни, но порой сбиваются в небольшие стаи. Их вполне можно считать всеядными: медоеды питаются как растениями, так и другими животными. Однако предпочтение все же отдают последним. Как правило, их основной добычей становятся грызуны, птицы и их яйца, но это не мешает медоедам атаковывать более крупных зверей. Некоторые видели, как медоеды даже нападают на буйволов.

Медоеды также очень любят периодически охотиться на ядовитых змей. Зверьков с легкостью могут укусить, после чего они впадают в кому и несколько часов не подают никаких признаков жизни. Однако затем, будто бы ничего и не произошло, медоеды просто встают и продолжают доедать свою добычу. Либо зверьки обладают иммунитетом к яду, либо их толстая кожа не дает яду так просто распространиться по телу.