Зачем кастильская королева возила с собой труп мужа

Кастильскую королеву Хуану I прозвали Безумной из-за ее одержимости собственным мужем. Женщина настолько любила супруга, что после его смерти восемь месяцев не отходила от тела.

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Подробнее об истории Хуаны I Безумной — в материале "Рамблера".

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Хуана была дочерью Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского — правителей Кастилии, которые отличались особой фанатичностью. Свою дочь они растили в строгих и пуританских нравах. В 17 лет Хуана вышла замуж за герцога Бургундии Филиппа I Австрийского, которого также знали под именем Филипп Красивый.

Совсем юная инфанта тут же влюбилась в своего невероятно очаровательного и харизматичного супруга, вот только тот оказался настоящим повесой. Даже в браке он неизменно заводил новые романы на стороне. Кроме того, довольно быстро Филипп Красивый начал избегать свою супругу: Хуана казалась ему слишком навязчивой, а ее приступы ревности раздражали герцога.

Неожиданно для всех Хуана, которая была лишь одной из немногих инфантов, стала наследницей престола. Однако Хуану не интересовала власть и корона. Для нее настоящее значение имел исключительно муж Филипп, который, напротив, от престола бы не отказался. Мать Хуаны терпеть не могла Филиппа и не желала, чтобы он становился королем.

Когда Изабелла скончалась, Хуана получила нежеланную корону, а между Фердинандом и Филиппом началась борьба за трон. В то время приступы ревности Хуаны обострились. Одной из фавориток она даже отрезала волосы и изуродовала лицо ножницами.

Но вскоре борьба за власть прекратилась, потому что Филипп Красивый внезапно умер от оспы. Именно тогда Хуана получила прозвище "Безумная", ведь она сошла с ума от горя. Несколько дней королева, несмотря на свою беременность, не отходила от тела мужа и безутешно рыдала у его ног. Когда труп супруга начал разлагаться, Хуана позволила его забальзамировать, а похоронить — нет. Женщина планировала сделать это в фамильной усыпальнице, до которой нужно было добиться через всю страну.

Легенда гласила, что каждую ночь Хуана открывала гроб, в котором лежало тело ее мужа, и изнывала от горя. Тогда же пошли слухи о некрофилии королевы. Те восемь месяцев, что королева добиралась до усыпальницы, она не расставалась с гробом. Ни одной женщине не разрешалось даже близко подходить к траурной процессии. Однажды процессия по ошибке остановилась на ночлег в женском монастыре, что безумно разозлило Хуану. Она тут же заставила продолжить путь. Даже монахини не имели права находиться рядом с ее любимым мужем.