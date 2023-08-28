Откуда пошло выражение "гвоздь программы"

Выражение "гвоздь программы" означает нечто самое заметное, значительное, а также производящее сенсацию. Так говорят, например, о самой интересной части мероприятия. Однако не все люди понимают, причем тут слово "гвоздь" и почему именно он стал важной частью программы.

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Подробнее о происхождении выражения — в материале "Рамблера".

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Считается, что впервые это выражение появилось в книге "Тридцать лет в Париже", написанной в 1888 году французским романистом и драматургом Альфонсом Доде. Рассказывая о постановке пьесы, Доде вспоминает слова директора театра:

"А что, если мы вставим в пьесу игрока на тамбурине? Нам не хватает гвоздя, за который мог бы зацепиться успех".

В этом отрывке слово "гвоздь" явно использовано в метафорическом смысле.

Но связь с Францией на этом не заканчивается. Дело в том, что когда построили Эйфелеву башню, многие люди не знали, как к ней относиться. Одни восхищались новой архитектурной достопримечательностью, а другие считали ее "уродливой и противной затеей из железа". Но многие журналисты, описывая башню в газетах, сходились на том, что она напоминает им кованый гвоздь. Возможно, сейчас строение никому не кажется похожим на гвоздь, но раньше это изделие имело именно такую форму.

Так из газет в речь обычных людей перекочевал штамп "гвоздь программы" или "гвоздь выставки". Существование Эйфелевой башни вызывало много дискуссий. Поначалу постройку даже требовали снести, однако она так и продолжала стоять.