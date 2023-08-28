5 опасных животных, которых люди считают милыми

Люди безумно любят смотреть на красивые фотографии некоторых диких животных. Их глаза кажутся невероятно добрыми, шерстка очень мягкой, а лапы — маленькими и милыми. Но за маской невинности часто скрываются опасные существа.

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Подробнее об этих зверях — в материале "Рамблера".

Коала

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Коалы выглядят очень милыми и пушистыми, однако они вооружены острыми клыками и мощными челюстями. Кроме того, длинные когти позволяют этим зверям не только карабкаться по деревьям, но атаковать тех, кто потревожил их покой.

Лисы

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Лисы выглядят достаточно безобидными, но это впечатление обманчиво. Если этих зверьков загнать в угол, они становятся очень агрессивными. Обычно лисы нападают на мелкий скот и домашних птиц, но могут представлять опасность и для детей. А еще лисы переносят бешенство и другие инфекции — достаточно одного укуса.

Панда

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Несмотря на что панды довольно ленивые и неуклюжие, порой и они могут стать смертоносными. В случае опасности эти габаритные медведи будут защищаться, используя острые зубы, когти и свой большой вес, который иногда превышает сто килограммов.

Енот

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Люди часто держат енотов в качестве домашних питомцев, потому что считают их очень милыми и сообразительными: чего только стоят один взгляд! Эти зверьки водятся в Северной Америке, Евразии и Японии. Из-за внешности енотов часто недооценивают. На самом деле, они активно кидаются в атаку, когда чувствуют угрозу, в том числе и на человека. Своими острыми когтями еноты способны нанести немалый вред.

Бобр

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