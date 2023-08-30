Гиены спасли своего сородича из лап льва: видео

Гиены в Южной Африке напали на льва, чтобы спасти своего сородича из лап хищника. Видео схватки животных публикует издание UPI.

Марго и Мэдди Лоу из Австралии отправились на сафари с гидом и стали свидетелями следующей картины. Стая гиена довольствовалась добычей, когда на них напал огромный лев. Животным удалось разбежаться в разные стороны и спастись от хищника, однако одному из сородичей повезло меньше.

Царь зверей накинулся на гиену и уже сомкнул клыки своей пасти вокруг ее головы, как в этот момент ее собратья ринулись спасать растерявшееся животное. И им это удалось: гиена смогла присоединиться к клану, а лев остался без добычи.