Тайна смерти леди Дианы: версии конспирологов

31 августа 1997 года погибла любимица британской публики — принцесса Диана. По официальной версии, принцесса разбилась в автомобильной аварии, которая произошла в парижском тоннеле Альма. В машине находились четыре человека: Диана, продюсер Доди Аль-Файед, водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс. На въезде в туннель Анри потерял управление и врезался в столб, который поддерживал крышу. Погибли все, кроме охранника.

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Диана Спенсер скончалась уже в больнице. Неожиданная и загадочная смерть принцессы потрясла общественность так сильно, что вокруг этой трагедии начали строить множество теорий.

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Подробнее о самых необычных версиях — в материале «Рамблера».

Водитель автомобиля выполнял тайное задание британской разведки

Официальное расследование показало, что уровень алкоголя в крови водителя Анри Поля на момент аварии превышал норму. Однако многим это заключение показалось абсурдным. Люди считали, что Диане и ее возлюбленному Доди-Аль Файеду, который был сыном известного миллиардера, ни в коем случае не позволили бы сесть в машину к пьяному водителю.

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Так, многие стали думать, что на самом деле во всем была виновата британская разведка, которая поручила водителю убить принцессу Диану и ее любовника. А поскольку самому Анри выжить не удалось, следствие решило сфабриковать сведения об алкогольном опьянении и всю вину повесить на него.

Диану убили из-за беременности от Доди

Эту версию поддерживал отец Доди — египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед. Он утверждал, что британская королевская семья приказала убить принцессу и его сына, потому что ее разгневал роман Дианы с мусульманином. Кроме того, Мохаммед Аль-Файед и прислуга из его виллы уверяли, что на тот момент Диана была беременна от Доди и вскоре собирались пожениться.

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Однако факт планируемой свадьбы и беременности Дианы не были доказаны. Более того, после расставания с Чарльзом принцесса уже встречалась с приверженцем ислама — кардиологом Хаснатом Ханом.

Во всем виноваты папарацци

Не секрет, что за принцессой Дианой повсюду охотились папарацци. Некоторые уверены, что слежка происходила и в день гибели леди Ди. Существует версия, что охрана отеля, в котором жила Диана, придумала план: отправить от главного хода пустую машину, которая привлечет внимание папарацци, а принцессу и ее возлюбленного посадить в другую машину. Но фотографы вычислили их план и принялись преследовать автомобиль с Дианой. Чтобы оторваться от погони, водитель сильно увеличил скорость, но в процессе потерял управление.