Как на Руси наказывали детей за грубые ответы

Современные стандарты воспитания и наказания детей сильно отличаются от практик, принятых на древней Руси. В то время провинившийся ребенок неизбежно ожидал наказания, и это наказание было далеко не всегда щадящим. "Рамблер" расскажет, какие методы и подходы к воспитанию и наказанию детей существовали в те времена.

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Наказания за нарушение приличий за столом

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Воспитание детей на Руси строго соответствовало определенным нормам приличия и поведения, включая их поведение за столом. В семьях, где собирались за общим столом, были установлены строгие правила. Нарушение этих правил, такие как несоблюдение очередности подачи еды или неаккуратность при еде, могли привести к наказанию. Дети, не следившие этим правилам, могли получить удар ложкой по лбу или даже лицу. Эти удары, хоть и могли вызвать синяки и шишки, считались неотъемлемой частью воспитания.

Использование розг для наказания

В России древние методы физического наказания, такие как розги, были широко распространены. Розги представляли собой пучок веток, предварительно вымоченных в холодной воде или даже соленой воде для усиления болевых ощущений. Порка розгами часто применялась как мера дисциплинирования детей как дома, так и в школах. В классах училищ и школ даже стояли специальные кадушки с розгами, и наказание могло применяться непосредственно во время занятий. Физическое и моральное унижение, связанное с поркой, считалось неотъемлемой частью воспитания.

Стояние на горохе как наказание

Другим необычным методом наказания, применяемым в древней Руси, было заставление ребенка стоять на горохе. Этот метод использовался для наказания детей за непослушание, шалости или грубые ответы. Ребенку приходилось стоять на сухих горошках несколько часов, и зерна проникали в кожу, вызывая болезненные ощущения и учась детей дисциплине и послушанию.

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