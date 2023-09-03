Как картина помогла вычислить убийцу-горбуна

Более ста лет назад в Петербурге на Васильевском острове произошло ужасное убийство, которое потрясло город. Эту будоражащую кровь историю читайте в материале "Рамблера".

Молодую девочку-подростка изнасиловали и зверски убили, спрятав тело на чердаке. Это злодеяние вызвало шок и возмущение среди жителей города, а сыскная полиция предприняла огромные усилия, чтобы найти убийцу.

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Поиски преступника продолжались шесть месяцев, но так и не привели к его нахождению. Следствие пришлось приостановить из-за отсутствия улик и свидетельств. Однако один художник, пораженный этой трагедией, решил внести свой вклад в расследование.

Художник создал картину, которая была настолько искусно выполнена, что получила профессиональное признание и была выставлена у Дацарио. На этой картине был изображен чердак, точный портрет убитой девочки, и на заднем плане можно было разглядеть силуэт убийцы-горбуна.

Интересно, что убийца на картине был нарисован с огромным ртом, оттопыренными ушами и маленькими глазками. Это оказалось ключевым моментом в разгадке этой мистической истории. Однажды, когда картина была выставлена и множество людей пришло ее посмотреть, произошел инцидент, который поверг всех в шок.

Среди зрителей раздался вопль, и человек упал на пол, извиваясь в судорогах. Люди окружили его, не понимая, что происходит. На полу лежал человек, изображенный на картине, горбун. Его привели в чувства, и он был доставлен в полицию. Там он признался в убийстве.

Этот необычный случай оставил всеобщее впечатление, и начальник полиции решил арестовать и художника, считая, что он мог быть соучастником преступления. Однако художник находился в Италии в тот момент и был задержан только спустя месяц.

На допросе художник рассказал историю создания картины. Оказалось, что он был на месте преступления и внимательно изучил его. Он нарисовал картину, в точности воспроизведя место преступления и портрет жертвы. Отдельно он изобразил убийцу-горбуна, при этом его облик возник в его воображении.

Чтобы найти подходящего натурщика для изображения горбуна, художник ходил по кабакам города. Там он случайно встретил карлика, который согласился позировать. Трактирщик подтвердил, что карлик ежедневно появлялся в его заведении, и это было решающим моментом в расследовании.