Как отмечают День знаний в разных странах

В России День знаний традиционно отмечается 1 сентября. Но в других странах дата начала учебного года может отличаться.

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«Рамблер» разобрался, как начинается учебный год в разных странах.

Великобритания

В Великобритании учебный год начинается или 30-31 августа или 3-4 сентября. Эта дата меняется в зависимости от местных праздников. Первый школьный день ничем не отличается от других.

Германия

В Германии дата учебного года не определена заранее. День знаний может начаться в конце августа или в первых числах сентября. В этот день старшеклассники устраивают праздничный концерт для первоклассников. Если ребенок в первый раз идет в школу, то ему нужно купить подарочный «школьный кулек». Он наполняется канцтоварами и сладким подарком.

Япония

В Японии День знаний начинается в апреле. В это время как раз зацветает сакура, и новый учебный год начинается вместе с расцветом природы. 1 апреля первоклассники приходят на встречу с учителями, а через неделю начинают ходить на занятия.

США

В США каждый административный округ самостоятельно назначает начало учебного года. В некоторых школах учеба начинается в августе, а в других — через 1-2 дня после Дня труда, который отмечается 4 сентября. Во время празднования начала учебного года уроки не проводятся.

Китай

Учеба в Китае начинается 1 сентября. Линейка проходит по всем правилам, но цветы учителям никто не дарит. Китайцы учатся в 2-3 раза больше, чем российские школьники. Отдыхают они всего 2 раза в год — летом и в китайский Новый год.

Аргентина

Учебный год в Аргентине начинается в марте, а заканчивается в декабре. Каждый день перед уроками происходит торжественная линейка, где педагоги и ученики поют гимн. Занятия начинаются только после того, как учителя поднимают государственный флаг.

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