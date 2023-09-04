Почему вода прозрачная

Только ребенок может поставить взрослого в тупик одним вопросом, но объяснить элементарное бывает невероятно сложно. Это знают все, у кого есть дети, которые растут и настойчиво познают этот мир.

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Ответ на один из любимых детских вопросов - в материале «Рамблера»

Какого цвета вода на самом деле

Молекула воды состоит из двух атомов кислорода и одного атома водорода. Сами по себе они не имеют ни вкуса, ни цвета, ни запаха, в составе воды их свойства, конечно, меняются, но на цвете это никак не сказывается.

Вода свободно пропускает весь спектр видимого излучения, в том числе УФ-лучи, и практически не отражает его. Если набрать воду в стеклянный стакан и посмотреть сквозь него, то окружающие предметы будут немного искажены, но цвет их не поменяется.

Но это правило работает только на небольших объемах. Если воды действительно много, она приобретает цвет. Почему же так происходит?

Почему в объеме вода меняет цвет

Спектр видимого человеческим глазом излучения составляет от 380 до 780 нм. Более длинные волны относятся к красной части спектра, а короткие — к фиолетовой и синей.

Более длинные волны красного и оранжевого цвета, поглощаются толщей воды, а короткие - синие и фиолетовые - рассеиваются в ней.

Человеческий глаз воспринимает это так, как будто сама вода приобретает цвет. Поэтому в стакане вода прозрачная, а в море и океане всех оттенков от сине-зеленого до почти черного.

На цвет воды могут влиять и другие факторы, например, растворенные в воде минералы, соли и другие соединения, а также живущие в ней микроорганизмы.