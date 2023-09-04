Кажется, что дети никогда не устают, они готовы прыгать, бегать, играть и бесконечно задавать массу вопросов, способных ошеломить любого взрослого своей внезапностью. Причем даже самый простой, на первый взгляд, вопрос, может оказаться довольно сложным.

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Как объяснить ребенку, почему небо голубое, - в материале "Рамблера".

Этот вопрос не так прост, как кажется. Детская в нем только формулировка. Для того, чтобы объяснить, почему небо голубое, хотя воздух сам по себе прозрачный, нужно вспомнить школьный курс физики.

Свет - это не только частица, но и волна, причем не одна, а сразу множество, и у этих волн есть разный диапазон длины. Лучше всего это можно объяснить на примере радуги, которая возникает, когда солнечный свет отражается в капельках воды, остающимися в воздухе после дождя. Кстати, радугу нередко можно увидеть вблизи водопадов.

Человек различает семь цветов в радуге от красного до фиолетового - это весь спектр солнечного излучения. Более длинные волны - красного и оранжевого цвета, а более короткие - синего и фиолетового. Когда волны всех цветов смешиваются свет получается белым. Но с акварельными красками такого эффекта не добиться.

Чем короче длина волны, тем сильнее она рассеивается. Этот эффект получил название рассеяние Рэлея, по имени английского физика, который его и описал. Кстати, он получил Нобелевскую премию, но не за свет, а за открытие газа аргона.

Получается, что синих и фиолетовых волн света на Земле в восемь раз больше красных и оранжевых. Но на закате ситуация меняется. Солнечные лучи падают на Землю под углом и проходят большее расстояние, причем настолько, что короткие волны просто не достигают поверхности Земли, поэтому небо окрашивается в красные оттенки.