Наверняка каждый из нас в детстве задавался вопросом, почему выпадают молочные зубы. Теперь мы выросли, но ответа на этот вопрос подчас нет даже у взрослых людей.

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Подробнее о том, почему выпадают молочные зубы, читайте в материале "Рамблера".

Немногие знают об этом, но комплект молочных зубов включает всего 20 зубов, а комплект постоянных 32. Вот почему так происходит: когда у младенца возникает потребность в зубах (то есть, когда он переходит на твердую пищу), челюсть ребенка еще крайне мала. Прорезывание первых молочных зубов может начаться уже на третьем месяце жизни малыша.

Ребенок растет, и вместе с ним растет его челюсть. Вот почему у шестилетних детей промежутки между молочными зубами становятся довольно большими – челюсть ребенка увеличивается в размерах, в то время как зубы остаются прежними. Любопытно, что постоянные зубы начинают формироваться под молочными, которые еще не прорезались, вскоре после рождения ребенка.

К 6-7 годам у малыша начинают прорезываться постоянные зубы. Поскольку этот процесс сопровождается рассасыванием корней молочных зубов, молочные зубы начинают расшатываться. Когда укороченный корень больше не способен удерживать молочный зуб в лунке, он выпадает. Так и запускается процесс выпадения молочных зубов и возникновения постоянных.

Молочные зубы выпадают постепенно. Как правило, полностью зубы обновляются к 12-13 годам.

Одна из ключевых функций молочных зубов состоит в том, что они указывают коренным зубам место для прорезывания. Если молочный зуб выпадает раньше времени (например, если врачу придется удалить его), коренной зуб может вырасти криво из-за того, что теперь у него отсутствует некий ориентир.