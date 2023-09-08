Почему ночные бабочки летят на свет

На самом деле на свет летят не только ночные бабочки, но и другие насекомые, в том числе дневные.

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Почему так происходит? Ответ - в материале "Рамблера".

Ночной образ жизни некоторые бабочки ведут не просто так. Они приспособились к этому, так как ночью спят насекомоядные птицы, а значит у них больше шансов выжить и оставить потомство. Еще одна причина, другие насекомые тоже спят, и конкуренция за пищу в темноте заметно снижается, а некоторые цветы распространяют ночью более сильный аромат, что привлекает ночных бабочек. Другими словами ночной образ жизни этим бабочек приносит массу преимуществ, и они этим активно пользуются.

Тем не менее даже ночью для бабочек есть опасности, например, источники искусственного света. Насекомым, в том числе ночным бабочкам, свет помогает ориентироваться в пространстве. Для насекомого свет - это сигнал, который говорит о том, что впереди открытое пространство, а значит - безопасность. Искусственные источники света ослепляют насекомых, но они продолжают двигаться в его сторону, ошибочно следуя реакции бегства.

Причем в сторону источника света ночные бабочки двигаются не прямо, а под определенным углом. Такое движение получило название менотаксис. Связано это с особенностями строения глаз насекомых.

Чем ближе бабочка к искусственному источнику света, тем сильнее она ослеплена и тем сильнее хочет избежать опасности, стремясь опять же к свету. Получается замкнутый круг, но вырваться из него все-таки возможно.