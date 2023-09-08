Что вдохновило Джоан Роулинг на создание Гарри Поттера

Первая книга о Гарри Поттере принесла мировой успех писательнице Джоан Роулинг. Волшебный мир оказался таким привлекательным и гармоничным, что миллионы людей читают и перечитывают книги вне зависимости от возраста. Гарри Поттер стал настоящим феноменом в мировой культуре. Но писательница не выдумала абсолютно все, она взяла то, что уже было ей известно, и создала на этой основе новое и невероятно симпатичное.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

"Рамблер" рассказывает, что могло вдохновить Джоан Роулинг, когда она придумывала Гарри Поттера и весь волшебный мир.

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Викканство

Бытовая магия очень популярна до сих пор, а родоначальницей ее стала Маргарет Мюррей, которая, возможно, и предположить не могла, как отреагируют люди на ее идею о том, что средневековые ведьминские ритуалы были реальностью, а не надуманным поводом сжечь несогласных на костре. Маргарет Мюррей предположила, что в Средние века в Европе жили люди, которые поклонялись Рогатому богу и считали себя отдельной расой. Эльфы, фейри и другие сказочные существа относились к этой расе. Об этом в 1920-е годы она написала книгу, а потом еще одну. И уже в 1930-е году у Маргарет Мюррей появились последователи о всему миру. Но то была теория.

Практический же вклад внес оккультист Джеральд Броссо Гарднер. В 1950-е годы он воссоздал ритуалы и описал в книге, что-то он взял у Маргарет Мюррей, что-то придумал сам. Но людям понравилось.

Метлы

Метлы - это тоже необходимый атрибут в викканстве. Если в Гарри Поттере метла выполняет роль транспорта, то виккане наполняют метлу сакральным смыслом. Метла расчищает и готовит пространство к совершению в нем ритуала.

Волшебные палочки

В с древних времен в магических ритуалах использовали жезлы, которые стали прообразом волшебных палочек у Джоан Роулинг.

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