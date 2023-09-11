Откуда пошло выражение “зарубить на носу”

Выражение "заруби себе на носу" известно почти всем и большинство прекрасно понимает его значение – запомнить что-то раз и навсегда, сделать выводы, усвоить. Однако далеко не все знают, когда и почему появилась такая фраза. В этом материале "Рамблер" как раз об этом и расскажет.

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В древние времена, когда на Руси было крайне мало грамотных людей, и читать, писать и считать умели только единицы, людям, торгующим на ярмарках, приходилось как-то выходить из положения, дабы не быть обманутыми из-за своего невежества. Тогда у торговцев на ярмарках и рынках появились деревянные дощечки, которые использовали в основном для учения письму. На них малограмотные делали засечки, обозначая, сколько и по чем продали за день, – это помогало избежать ошибок и недочетов в ведении своего дела. Эти дощечки называли "нос" от слова "носить", так как их старались всегда держать при себе.

Люди, хоть и не знающие грамоты, но имеющие отношение к торговле, очень трепетно относились к этим дощечкам, отмечая каждую деталь, так как это имело огромное значение для их бизнеса. Отсюда и пошло выражение "зарубить на носу".