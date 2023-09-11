Теракты 11 сентября 2001: все подробности трагедии

Трагедия 11 сентября перевернула мир. Это было так ужасно, что в это невозможно было поверить. Башни-близнецы сложились, как карточные домики, в прямом эфире.

© wikipedia.org

"Рамблер" вспоминает о том, что произошло в тот день.

Видео дня

Теплым осенним днем 11 сентября 2001 года почти в одно время произошли сразу четыре террористических атаки - два самолета врезались в башни-близнецы, еще один упал на Пентагон и третий рухнул в Пенсильвании, немного не долетев до Вашингтона. Вероятно, целью последнего был Капитолий, но реализовать свой замысел террористам не удалось.

08:46

Первый самолет протаранил Северную башню Всемирного торгового центра на уровне между 93 и 99 этажами. На борту самолета, следовавшем из Бостона в Лос-Анджелес, находились 81 пассажир (включая пять террористов) и 11 членов экипажа. (Здесь и далее время местное).

09:03

Произошла вторая атака - самолет, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню Всемирного торгового центра на уровне между 77 и 85 этажами. В том самолете летели 56 пассажиров (среди них пять террористов) и девять членов экипажа.

09:37

На здание Пентагона, где находится штаб-квартира министерства обороны США упал самолет, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес. На борту самолета находились 58 пассажиров (включая пять террористов) и шесть членов экипажа.

10:03

Еще одна трагедия - самолет, летевший из Ньюарка в Сан-Франциско, рухнул в поле неподалеку от города Шанксвилл в Пенсильвании. До Вашингтона оставалось 200 километров. На борту того самолета были 37 пассажиров (из которых четыре террориста) и семь членов экипажа.

В результате серии терактов погибли 2977 человек (без учета 19 террористов), среди них:

246 пассажиров и членов экипажей,

2606 человек, которые находились внутри зданий Всемирного торгового центра или рядом с ними в Нью-Йорке,

125 - в здании Пентагона.

Кроме жителей США, трагедия унесла жизни граждан еще 91 страны.