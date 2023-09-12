Сегодняшнюю жизнь сложно представить без электричества. Ведь современный человек полностью зависит от него.

Почти вся современная цивилизация существует благодаря электричеству. Но не смотря на то, что электричество давно присутствует в нашей повседневной жизни, вокруг него по-прежнему существует множество мифов и заблуждений.

Изобретение электричества нельзя приписать одному человеку, так как на протяжении многих веков многие изучали его. Но все же основные самые важные открытия в этой области были сделаны в XVIII и XIX веках известными учеными, такими как Томас Эдисон и Никола Тесла.

Электричество "течет" по проводам

Многие думают, что электричество буквально "течет" внутри проводов, но на самом деле электрическое поле создаваемое зарядами распространяется вокруг проводника. Такой способ позволяет передавать электроэнергию на дальние расстояния.

Батарейки хранят в себе электричество

Аккумуляторы вырабатывают ток не потому, что содержат электроны, а потому, что в результате химической реакции между контактами возникает разность потенциалов. Таким образом, химическая энергия преобразуется в электрическую. Когда первый химический компонент батареи удаляется, ионы больше не образуются, и батарея разряжается.

Электричество имеет нулевую массу

Человеческий глаз не может увидеть электричество, поэтому наш мозг думает, что эта энергия ничего не весит. Но в действительности поток заряженных электронов имеют массу и вес, но эти значения очень малы.

Об этом рассказали в видео на странице @Kikbrains.