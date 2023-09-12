Почему в некоторых странах в жару пьют горячий чай, а не воду

В жарких странах, где термометры поднимаются до невыносимых высот, пить горячий чай может показаться странным решением: в знойную погоду хочется только прохладительных напитков со льдом.

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Но вы могли видеть, что, например, в Турции местные жители устраивают чаепития вне зависимости от погоды за окном. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Традиции

В некоторых жарких странах пить чай – это настоящая традиция и часть местной культуры. Например, в Марокко популярен мятный чай, который подается с большим количеством льда и сахара. В Турции чай пьют в течение всего дня, и это своеобразный ритуал общения. В Индии чай, особенно с молоком, масала, является национальным напитком. Традиция пить чай в любую погоду есть и в Азербайджане.

Охлаждение

Пить горячий чай в жару все равно кажется странным, но на самом деле у этого есть и логическое объяснение. Помимо того, что чаепития являются частью культуры во многих жарких странах, горячий чай запускает процесс потоотделения, что помогает охладить организм. Когда пот выходит на поверхность кожи и испаряется, это создает ощущение прохлады. Получается, что сначала горячий напиток повышает температуру тела, но затем уменьшает ее еще сильнее. Поэтому многие и предпочитают пить горячий чай в жару. Кроме того, он расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм еще быстрее отдает тепло.

Устранение обезвоживания

Чай является отличным средством гидратации. Чашка чая в день помогает поддерживать водный баланс в организме. Напиток в больших количествах содержит фитохимические вещества, которые могут помочь укрепить иммунную систему и бороться с возможными инфекциями, в отличие от холодной воды, которая не утолит жажду, но может привести к ослаблению иммунитета и боли в горле.