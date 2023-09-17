Как в Гималаях добывают галлюциногенный мед
В удаленных районах Гималайских гор, в окружении величественных вершин, пчелы производят галлюциногенный мед, а гурунг — тибето-бирманское племя, живущее в центральном Непале — его добывает.
Как пчелы делают галлюциногенный мед и почему его добыча стоит некоторым охотникам жизни? Рассказываем в материале "Рамблера".
Идея о добывании галлюциногенного меда в Гималаях не нова и имеет древние корни. Он давно используется народами Непала в религиозных и шаманских практиках. Гурунги — племя, исповедующее буддизм, но на их культуру оказал сильное влияние шаманизм и анимизм. Его представители считают, что у них есть особая мистическая связь с пчелами, а их мед — это "снадобье вечной жизни", лекарство от боли в суставах и мощнейший афродизиак.
В чем секрет галлюциногенного меда? Пчелы, питаясь нектаром определенных видов цветов, создают мед, известный своей способностью вызывать галлюцинации у людей, которые его употребляют.
Главным источником нектара для пчел является рододендрон, растущий в высокогорных районах Гималайских гор. Нектар этого цветка содержит вещество грайанотоксин, которое воздействует на психику, опьяняя человека и вызывая у него легкие галлюцинации. Но организм разных людей по-разному реагирует на мед. Употребление галлюциногенного меда несет риски для здоровья. Оно может обернуться отравлением, возникновением рвоты и тремора и другими опасными последствиями.
Процесс добычи галлюциногенного меда довольно трудоемкий и опасный. Галлюциногенный мед делают непальские дикие пчелы Apisdorsatalaboriosa, которые по размеру гораздо больше любых других медоносных пчел. Они строят свои улья на отвесных скалах, добраться до которых очень сложно. Местные жители отправляются в горные районы, где произрастает рододендрон, и спускаются к ульям по самодельным лестницам. Помимо того, что есть риск сорваться, охотники за медом не используют никакую защиту, кроме самодельных шляп с сеткой, и собирают мед в обычных футболках и шортах.