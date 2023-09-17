Как в Гималаях добывают галлюциногенный мед

В удаленных районах Гималайских гор, в окружении величественных вершин, пчелы производят галлюциногенный мед, а гурунг — тибето-бирманское племя, живущее в центральном Непале — его добывает.

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Как пчелы делают галлюциногенный мед и почему его добыча стоит некоторым охотникам жизни? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Идея о добывании галлюциногенного меда в Гималаях не нова и имеет древние корни. Он давно используется народами Непала в религиозных и шаманских практиках. Гурунги — племя, исповедующее буддизм, но на их культуру оказал сильное влияние шаманизм и анимизм. Его представители считают, что у них есть особая мистическая связь с пчелами, а их мед — это "снадобье вечной жизни", лекарство от боли в суставах и мощнейший афродизиак.

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В чем секрет галлюциногенного меда? Пчелы, питаясь нектаром определенных видов цветов, создают мед, известный своей способностью вызывать галлюцинации у людей, которые его употребляют.

Главным источником нектара для пчел является рододендрон, растущий в высокогорных районах Гималайских гор. Нектар этого цветка содержит вещество грайанотоксин, которое воздействует на психику, опьяняя человека и вызывая у него легкие галлюцинации. Но организм разных людей по-разному реагирует на мед. Употребление галлюциногенного меда несет риски для здоровья. Оно может обернуться отравлением, возникновением рвоты и тремора и другими опасными последствиями.