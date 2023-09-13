Почему птицы не остаются на юге после зимовки

В жизни птиц есть несколько периодов, которые помогают им выживать: гнездование, линька, осенняя миграция, зимовка и весенняя миграция. Этот цикл повторяется каждый год.

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Рассмотрим подробнее миграцию. Осенью птицы улетают на юг. Это позволяет им выживать в более благоприятных условиях, когда зимой в их родных краях становится меньше пищи. Но весной птицы все равно возвращаются обратно. Почему они это делают? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Гнездование

Одной из основных причин возвращения перелетных птиц является начало сезона размножения. Весной на севере становится теплее, природа оживает. Начинают цвести растения, активизируются насекомые, и доступ к пище становится более обширным. Птицы возвращаются, чтобы найти подходящие места для гнездовья и размножения, так как в этот период условия для выживания и воспитания птенцов наиболее благоприятны.

Вить гнезда в непривычных условиях птицы не приспособлены. Они могут жить на юге, добывать себе пищу, но найти подходящее место для гнезда, выкормить птенцов им трудно.

Однако некоторые виды птиц все-таки могут оставаться на гнездование в другом месте. Например, утка-кряква, которая обитает в средней полосе России.

Инстинкты

Перелетные птицы имеют встроенный генетический инстинкт к миграции и возвращению в родные места. Этот инстинкт передается поколениями и является частью биологической программы птиц. Он подсказывает им, когда и куда мигрировать и когда возвращаться. Даже если птица находится в неволе, в период миграции, она испытывает сильное беспокойство и активно ведет себя по ночам.

Конкуренция

Миграция также помогает птицам избегать конкуренции за ресурсы и гнездовые места. Когда птицы мигрируют на большие расстояния, они распределены по разным регионам, что уменьшает давление на местные популяции и позволяет всем птицам находить себе пищу.

Баланс в экосистемах

Перелетные птицы также выполняют важные функции в природе: перенос семян и опыление растений. Их миграция способствует балансу в экосистемах и восстановлению растительности.